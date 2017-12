Ali lahko Društvo prijateljev mladine dela brez zaposlenega ali ne?

12.12.2017 | 08:45

Metlika - Metliški občinski svetniki so imeli včeraj zvečer zadnjo sejo v tem letu. Za 16 točk dnevnega reda so porabili uro in pol, pri nobeni od točk pa se niso zadržali dlje časa. Nekoliko več razprave je bilo le pri prvi obravnavi predloga občinskega proračuna za leto 2018, ki so ga sicer sprejeli, a z več pripombami.

V odboru za družbene dejavnosti so namreč predlagali, da bi namenili 8.000 evrov za polovično zaposlitev v Društvu prijateljev mladine (DPM) Metlika. Svetnik Jože Cajnar pa je dejal, da moramo ločiti, kaj je prostovoljstvo in kaj delamo v breme proračuna. Proračun je videl kot vračanje v jugoslovanske čase in po njegovem ni gospodaren, ampak potrošen. S kar nekaj postavkami v njem se ni strinjal, sicer pa je bil mnenja, da gre za kvazi socialno politiko.

Bojan Krajačič je menil, da se prav lahko zgodi, da bodo po DPM prišle ideje o zaposlitvah tudi iz drugih društev, Anica Kopinič pa, da delo v DPM ne more biti ljubiteljsko. Duška Vlašič je dejala, da bodo številni programi za otroke in mladino padli v vodo, če ne bodo našli rešitve za DPM. Župan Darko Zevnik je pojasnil, da je DPM tudi v preteklosti imel zaposlenega, zanikal pa je očitke o negospodarnem razpolaganja z davkoplačevalskim denarjem v občini in prevelikim občinskim zadolževanjem, ki da je znatno nižje kot v državi.

Med drugim so svetniki sprejeli tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Gradac, predlog drugega rebalansa letošnjega občinskega proračuna, sprejeli pa so tudi sklep o dobitnikih Ganglovih priznanj za leto 2017, ki ju bodo podelili ob slovenskem kulturnem prazniku. Ganglovo plaketo bo za dolgoletno delo na področju vokalne glasbe prejel Metliški oktet Vitis, Ganglovo priznanje pa za plesno predstavo Spomini Brina Dokl.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 54m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni jurij Vedno se najde nekdo, ki bi od prostovoljstva potegnil tudi kako korist. 49m nazaj Oceni govednik boris goloboko se strinjam z gos.cajnerom, dodatnih stroškov za zaposlovanje DPM .to nasprotovanje sem v (sms)sporočilu poslal predsednici odbora za družbene dejavnosti. upam,da ga prebrala na odboru,katerega se iz objektivnih razlogov nisem mogel udeležiti. Preglej samo prijavljene komentatorje