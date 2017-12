Novo ime v nadzornem svetu Adrie Mobil

12.12.2017 | 09:00

Foto: M.M., arhiv DL

Novo mesto - Skupščina Adrie Mobil je na včerajšnji seji sprejela sklep o širitvi števila članov v nadzornem svetu družbe. Nadzorni svet družbe bo sedaj namesto treh imel štiri člane. Za novo nadzornico je bila danes soglasno imenovana Marie Helene Gerbeaut Feuillet, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

Gerbeaut Feuilletova se bo v nadzornem svetu pridružila Janezu Kastelcu, Michelu Freicheju ter Francoisu Feuilletu. Slednjega je nadzorni svet na oktobrski ustanovni seji imenoval za predsednika sveta.

Adria Mobil je sicer eden vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic, avtodomov in mobilnih hišic. Prvo polletje je kot skupina zaključila s 13,99 milijona evrov čistega dobička, kar je 30 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, medtem ko je matična družba v enakem obdobju čisti dobiček povečala za 29 odstotkov na 8,38 milijona evrov. Višji so bili tudi prihodki, ki so na ravni skupine in družbe narasli za 23 odstotkov, še poroča STA.

S. G.