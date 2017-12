Močan veter tudi na Kočevskem zaprl nekatere ceste in razkril strehe

12.12.2017 | 09:50

Več cest po Sloveniji je zaradi podrtih dreves še vedno zaprtih. Aktualne razmere na cestah lahko spremljate na Promet.si. (Foto: Martin Luzar)

Kočevje - Na Kočevskem se dežurne ekipe pristojnih služb in gasilci že od včeraj popoldne ukvarjajo s posledicami močnega vetra, skupaj pa so do jutra posredovali v približno 40 primerih razkritih streh, podrtih dreves in drugih težav. Nekateri zaledni kraji so zaradi podrtih dreves brez elektrike, veter je razkril tudi stari del kočevske šole Stara cerkev.

Namestnik poveljnika občinskega štaba kočevske civilne zaščite in strokovni sodelavec gasilske zveze Igor Kalinič je za STA ocenil, da je stanje še vedno težko, ekipe na terenu pa skušajo s cest na obrobju Kočevja odstraniti ovire in sanirati, kar se da.

Kjer grozi nevarnost zaradi podrtih dreves in pri pokrivanju razkritih streh morajo počakati, da se veter umiri. V samem Kočevju sicer nimajo večjih težav, razen v omenjeni osnovni šoli, kjer je veter razkril del stavbe s telovadnico, ter na manjšem stanovanjskem bloku, kjer je veter prav tako razkril ostrešje, je še povedal Kalinič.

Kot smo že poročali, močan veter težave povzroča tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Dežurne službe se tam ukvarjajo predvsem z vetrolomom, največ je podrtih dreves, nekaj pa tudi razkritij streh.

Zaradi podrtega drevja je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje-mejni prehod Petrina med Ribnico in Velikimi Laščami ter med Livoldom in Faro. Zaprte so tudi ceste Ivančna Gorica-Krka pri odcepu za Znojile, Kočevje-Stari Log-Dvor Žužemberk, Kočevje-Livold-Knežja Lipa, Gradež-Škocjan, Mlačevo-Rašica in lokalna cesta Rašica-Rob.

