Dedek Mraz v teh dneh vsak dan razveseljuje otroke

12.12.2017 | 12:00

Novo mesto - Včeraj popoldan so dedka Mraza pričakali in pozdravili otroci KS Mali Slatnik. Kot so sporočili iz Društva prijateljev mladine Mojca, od koder so nam posredovali tudi številne fotografije, sta bili v prenovljeni šoli dve prireditvi, skupaj je bilo obdarjenih 122 otrok. Dedek Mraz je bil vesel, saj so prišli prav vsi vabljeni otroci skupaj s starši.

Isto popoldne je dve predstavi pripravil tudi na prenovljeni otoški šoli. Daril se je veselilo 189 otrok in njihovih staršev. Danes popoldan bo dedek Mraz razveseljeval otroke v KS Prečna, dveh predstav pa bo deležno 235 otrok v novi športni dvorani OŠ Toneta Pavčka v Mirni Peči.

S. G. , Foto: Miki Pavlin

