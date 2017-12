Za občane odprli vrata režijskega obrata

V letih, odkar deluje, so režijski obrat tudi dobro opremili.

Straža - Danes do 15. ure bodo za vse občane odprta vrata režijskega obrata, da bi se seznanili z njegovim delom in nalogami, ki jih opravljajo, ter opremo. V okviru straške občinske uprave namreč že nekaj let deluje režijski obrat, ki je jeseni lani dobil tudi svoje prostore v nekdanji Lestri.

Po besedah domačega župana Dušana Krštinca se je odločitev za ustanovitev izkazala za dobro, saj so po odzivih sodeč občani zadovoljni z delom režijskega obrata, prav tako pa tudi na občini. Pred kakšnimi šestimi, sedmimi leti so preko javnih del zaposlili prva dva delavca za vzdrževanje javnih poti, zelenih in površin za pešce ter pokopališč, da bi zmanjšali stroške, ki so jih imeli z zunanjim izvajalcem, nato pa režijski obrat kot nesamostojno organizacijsko enoto občinske uprave ustanovili januarja leta 2014.

Obseg del se je z leti večal in s tem tudi število delavcev, zdaj jih je šest in večina je domačinov. Danes čistijo in urejajo vse javne površine in sprehajališča, vzdržujejo pokopališča, izvajajo del zimske službe in postavljajo obcestne količke, poleg koncesionarja pregledujejo in vzdržujejo lokalne ceste, bankine, čistijo mulde in jaške, poskrbijo za plakatiranje in obveščanje, urejajo javno razsvetljavo, vzdržujejo javne objekte, pomagajo pri organizaciji različnih prireditev v občini…

Dan odprtih vrat je danes za poslovne partnerje pripravila tudi občinska uprava .

