Že 21. Miklavžev koncert

12.12.2017 | 16:45

Fantje z vasi prepevajo že 21 let.

Škocjan - Ljudski pevci Fantje z vasi, ki so del Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, so tudi ta december povabili na tradicionalni, že 21. Miklavžev koncert v gostilno Luzar, in obiskovalcev niso razočarali. Kot običajno, so se predstavili s starimi ljudskimi pesmimi, ki po njihovi zaslugi ne bodo ušle pozabi - tako z že znanimi kot nekaj novimi.

Prireditev, ki jo je prijetno povezovala Ivi Lanišnik, so popestrili zanimivi gostje: Vesele Ribnčanke, s katerimi so Fantje z vasi bili skupaj na več nastopih, in kvartet Jerica, ki so jih pred leti že gostili v Škocjanu.

Pohvalnih besed o delu škocjanskih Fantov z vasi, ki vztrajno prepevajo in ohranjajo naše glasbeno izročilo, je bil župan Jože Kapler. Fantje namreč pesmi ne le prepevajo, ampak vsa leta tudi zbirajo. Njihov arhiv šteje že krepko preko 400 zapisanih pesmi, ki so jih pogosto posneli pri starih ljudeh, ki jih danes ni več.

Fantje z vasi so z letošnjim letom zadovoljni. Kot pravi njihov vodja Jože Krmc, si ga bodo zapomnili po sodelovanju na evropeadi na Finskem - skupaj z mirnopeškimi Čebelicami in pevsko skupino Klasek iz Izlak, ter po udeležbi na državnem srečanju ljudskih pevcev in godcev. Sicer pa so letos izgubili enega pevca in jih trenutno prepeva le šest: poleg Krmca še Ludvik Gorenc, Franc Žnidaršič, Darinko Bratkovič, Silvo Pajk in Stane Klobučar. »K sreči smo glasovno »pokriti« in pojemo triglasno, a vseeno bomo veseli, če se nam pridruži še kdo, ki mu je pri srcu stara slovenska ljudska pesem,« pravi Krmc. Vaje imajo vsak torek zvečer v Metelkovem domu.

Fantje z vasi so lani ob jubileju izdali že osmo zgoščenko z naslovom Naših 20. Tudi v tretjem desetletju pridno prepevajo naprej

L. Markelj

