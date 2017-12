V prometnih nesrečah udeleženi dve peški

12.12.2017 | 13:20

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Včeraj nekaj pred 17.30 so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči v Krškem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 41-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 46-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Sevniški policisti so bili v večernih urah obveščeni, da v zdravstvenem domu oskrbujejo mladoletnico, ki naj bi bila popoldne udeležena v prometni nesreči. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila v Krmelju okoli 15. ure. Po prvih ugotovitvah naj bi 38-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v mladoletno peško, ki naj bi po izstopu iz avtobusa nenadoma stopila na prehod za pešce. Peška je v nesreči utrpela lažje poškodbe, okoliščine nesreče pa policisti še preiskujejo.

Poskus izmika mejni kontroli

Policisti na mejnem prehodu Obrežje so med opravljanjem mejne kontrole v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak našli dva tujca, ki sta se, skrita med tovorom, skušala izogniti mejni kontroli. Državljana Pakistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, so še sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

S. G.