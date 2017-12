FOTO: Veter odkril streho telovadnice, šolarji ostali doma

12.12.2017 | 13:35

Kočevje - Zaradi močnega vetra so imeli na Kočevskem od včeraj popoldan do danes zjutraj preko 90 intervencij, največ na stanovanjskih objektih zaradi odkritih in poškodovanih streh, pa tudi podrtih dreves, zaradi katerih so bile skoraj vse ceste zaprte. »Komunikacija z Ljubljano ni bila možna,« je povedal poveljnik Civilne zaščite občine Kočevje Antun Gašparac o številnih podrtih drevesih na cesti med Ljubljano in Kočevjem, zaradi katerih cesta ni bila prevozna. Tudi novomeška cesta je bila nekaj časa zaprta, a so danes zjutraj po njej že lahko vozili.

Med objekti jo je najhuje odnesla OŠ Stara Cerkev, kjer zato danes niso imeli pouka. Veter je razkril del telovadnice, poškodoval pa tudi streho na starem šolskem poslopju. Kot nam je povedala ravnateljica Sonja Veber, je stanje precej kritično, saj jim v objekt teče voda, zaradi česar so morali danes dopoldan ves čas brisati.

Od javnih zavodov je veter prizadel tudi stavbo na Ljubljanski cesti 25, kjer je Zavod za zdravstveno zavarovanje, od večjih objektov pa tudi Supermarket Tuš v Kočevju.

Sicer je bilo najhuje v Slovenski vasi, Stari Cerkvi in Cvišlerjih, kjer je podrto drevje danes ponoči potrgalo žice daljnovodov tako da so bili še dopoldan brez elektrike. V Cvišlerjih, kjer je farma podjetja Go-Ko, so imeli zaradi tega težave, ker niso mogli pomolzti krav. V Slovenski vasi so bili tudi brez vode. Poleg gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite so zato ves čas na terenu tudi ekipe delavcev cestnega podjetja, Elektra, Hydrovoda in Komunale.

Besedilo in foto: M. L.-S.