Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti

12.12.2017 | 14:45

Novo mesto - Novoletni semenj, ki je potekal v torek, 5. decembra, na OŠ Bršljin, bi lahko poimenovali tudi mala šola podjetništva. Učenci so izdelke pod mentorstvom učiteljev, mentorjev RIC-a, DRPD-ja in VDC-ja zasnovali, izdelali in jih tudi prodali. Na stojnicah je bilo mogoče videti adventne venčke, voščilnice, pručke, torbe, ptičje krmilnice, mešanice čajev, nakit in številne druge uporabne in lepe predmete, ki so jih učenci izdelali v okviru tehniškega dneva.

Priprave na semenj so potekale skozi vse leto. Učenci so na šolski visoki gredi že spomladi poskrbeli za zelišča, ki so jih kasneje posušili in zapakirali v lične vrečice. Prav tako so že prej izdelali kis iz šolskih jabolk, marmelade in metin sirup.

V torek je bilo v avli OŠ Bršljin čutiti pravi predpraznični vrvež. Učenci za lično urejenimi stojnicami so se kot čisto pravi prodajalci razveselili številnih kupcev. Ob tem, da so prispevali v šolski sklad, so z vsemi aktivnostmi prejeli tudi pomembno sporočilo, da uspeh ni odvisen od sreče ali naključja, temveč si ga z lastnim delom ustvarjamo sami.

