Uspeh sevniških učencev na državnem tekmovanju

12.12.2017 | 14:30

Sevnica - Dvanajst učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica se je 25. novembra udeležilo državnega tekmovanja iz prostorske predstavljivosti v Novem mestu. Devetošolka Eva Ocvirk je pod vodstvom mentorja Milana Mitrovića dosegla zlato državno priznanje.

Osmošolka Kristina Guček je dosegla srebrno priznanje. Drugošolca Maj Androjna in Klara Gole ter tretješolca Maid Cinac in Luka Radišek so pod vodstvom mentorice Ernestine Krajnc dosegli srebrno državno priznanje. Nija Govekar je dosegla priznanje. Četrtošolka Tjaša Jesih in petošolec Kristjan Hahn sta pod vodstvom mentorice Petre Jesih dosegla srebrno državno priznanje. Šestošolca May Orešek in Tamara Kosem ter sedmošolka Ela Falež so pod vodstvom Metke Pinoza dosegli priznanje. Čestitke vsem učencem in mentorjem.

Petra Jesih