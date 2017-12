Na službeno vozilo policije padlo drevo, policista rešili cestarji

12.12.2017 | 18:00

Avto je popolnoma uničen, k sreči sta policista utrpela samo lahke telesne poškodbe, lahko bi bilo tudi drugače. (Foto: PU Ljubljana)

Ribnica - Kako nevarno je delo v razmerah, kakršne vladajo danes, sta na lastni koži izkusila policista PP Ribnica, ki sta zaradi vremenskih razmer opravljala pregled terena in preverjala prevoznost cest zaradi podrtih dreves. "Pri tem je nekaj pred 7. uro na cesti med Rakitnico in Grčaricami na službeno vozilo policije Škoda Octavia padlo drevo. Policista so iz vozila rešili delavci cestnega podjetja, ki so požagali drevo," je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana Maja Ciperle Adlešič.

Policista so nato odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ugotovili, da sta utrpela lahke telesne poškodbe. Vozilo je bilo v dogodku popolnoma uničeno, kar je jasno razvidno tudi iz fotografije.

Sicer portal promet.si poroča, da je zaradi posledic vremenske ujme zaprtih še kar nekaj cest po Sloveniji, med njimi tudi Željne - Rog - Baza - Podturn, zaradi neprevoznih cest na Hrvaškem pa je za vsa vozila prepovedan promet preko mejnega prehoda Petrina.

J. A.