Sopotniki bodo polepšali dneve starejšim

12.12.2017 | 20:30

Krško - S 15. januarjem 2018 bo tudi v občini Krško zaživel projekt Sopotniki, ki bo starejšim omogočal brezplačne prevoze. Župan občine Krško mag. Miran Stanko, direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik in predstavnica Centra za socialno delo Krško Carmen Rajer so danes podpisali pogodbo o sodelovanju pri tem projektu, ki bo prinesel predvsem višjo kakovost življenja starejšim.

Vozniki Sopotnikov bodo prostovoljci, ki svoj čas in željo namenijo pomoči starejšim, njihovo delo pa bo usklajeval koordinator. Vsakodnevno, od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure, bodo starejše vozili k zdravniku, v trgovino, na obiske, kulturne prireditve ipd. Prevoze bodo opravljali z namenskim vozilom, ki ga bo zagotovila občina Krško. Sicer pa je storitev brezplačnih prevozov sofinancirana s strani vseh partnerjev.

Prvo usposabljanje za prostovoljce 18. decembra

Trenutno se je za prostovoljsko delo na območju občine Krško javilo že sedem potencialnih prostovoljcev, so sporočili iz krške občine. Upajo pa na še večjo skupino, zato vse vabijo na usposabljanje, ki bo v ponedeljek, 18. decembra 2017, ob 10. uri, v dvorani Centra za socialno delo Krško. Za usposabljanje prostovoljcev, kasneje pa tudi za rezervacijo prevozov, se zainteresirani lahko javijo na telefonsko številko 031 441 999.

Kot je ob podpisu pogodbe poudaril župan, so v modelu delovanja Zavoda Sopotniki prepoznali ustrezno rešitev zagotavljanja mobilnosti tistim starostnikom, ki živijo v vaseh in zaselkih v zaledju mesta Krško. Predstavnica Centra za socialno delo, sicer pa vodja programa Pomoč na domu Carmen Rajer je pozdravila projekt, saj se v okviru Pomoči na domu, ki jo izvaja CSD, s problemom mobilnosti starostnikov vsakodnevno srečujejo.

Občina Krško sicer storitev Pomoč na domu v višini 18,76 evra za efektivno uro subvencionira v deležu 13,13 evra. Tako znesek uporabnika znaša 5,63 evra in se lahko še dodatno zniža.

S. G.