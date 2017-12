Veter pometal s strešniki, drevjem in kabli

13.12.2017 | 07:00

Tudi včeraj preko dne so imele dežurne službe na našem območju še obilico dela z odpravljanjem posledic vetroloma. Podrobnosti v nadaljevanju:

Vetrolom - Dolenjska

12. 12. 2017 ob 6.02 je na cesti Hinje—Smuka in Prevole—Gradenc, občina Žužemberk, več dreves oviralo promet. Za odstranitev podrtih dreves so poskrbeli dežurni delavci cestnega podjetja.

12. 12. 2017 ob 6.12 je na cesti Mali Slatnik—Veliki Slatnik, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo cestni promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

12. 12. 2017 ob 7.44 so v naselju Koroška vas, občina Novo mesto, zaradi podrtega telefonskega droga viseli telefonski kabli čez cesto. Na kraju so posredovali delavci podjetja Telekom.

12. 12. 2017 ob 8.19 je v naselju Gradac, občina Metlika, podrto drevo na cesti oviralo promet. Delavci Komunale Metlika so ga odstranili.

12. 12. 2017 ob 8.32 smo bili obveščeni, da je v vaseh Hinje, Žvirče, Prevole, Ratje, Reber, Lisec in Veliki Lipovec, občina Žužemberk, razkritih več streh na stanovanjskih objektih, gospodarskih objektih, na šoli in na dveh cerkvah. Posredovali so gasilci PGD Žužemberk, Dvor, Ajdovec, Hinje, Križi, Reber in Šmihel pri Žužemberku.

12. 12. 2017 ob 8.42 so na Ragovski ulici v Novem mestu tri smreke ovirale promet. Gasilci GRC Novo mesto so drevesa odstranili.

12. 12. 2017 ob 8.48 je v naselju Gorenje Mokro Polje, občina Šentjernej, podrto drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga delavci JDŠ Šentjernej.

12. 12. 2017 ob 8.53 je bila v Sodevcih, občina Črnomelj, razkrita streha stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Stari trg in Prelesje.

12. 12. 2017 ob 8.56 je v Brdarcih, občina Črnomelj, močan veter prevrnil rastlinjak dolžine okoli 30 metrov. Začasno so ga s folijo prekrili gasilci PGD Dragatuš, Zapudje in Butoraj.

12. 12. 2017 ob 8.57 je bil na Trški Gori, občina Novo mesto, podrt električni drog. Obveščeni so bili dežurni Elektro Ljubljana.

12. 12. 2017 ob 9.08 je v Stari Bučki v občini Škocjan podrta smreka na cesti ovirala promet. Odstranili so jo gasilci PGD Škocjan in Bučka.

12. 12. 2017 ob 9.12 je v Bučki, občina Škocjan, drevo padlo na leseno uto. Odstranili so ga gasilci PGD Škocjan in Bučka.

12. 12. 2017 ob 9.37 je bilo v Gorici na Medvedjeku, občina Trebnje, podrto drevo na cesti. Odstranili so ga delavci Komunale Trebnje.

12. 12. 2017 ob 10.24 je v Gorenji Brezovici, občina Šentjernej, razkrilo streho stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Šentjernej so streho pokrili.

12. 12. 2017 ob 11.56 je na cesti Prečna—Brezova reber pri Dvoru v občini Mirna peč podrto drevo na cesti oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

12. 12. 2017 ob 12.21 je pri Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, podrto drevo na hitri cesti Trebnje—Novo mesto oviralo promet. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

12. 12. 2017 ob 14.07 je v naselju Zloganje, občina Škocjan, smreka visela na električnih vodnikih. Obveščeni so bili delavci Elektro Ljubljana.

12. 12. 2017 ob 15.54 je bila v Dolenjem Gradišču, občina Šentjernej, delno razkrita streha stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Maharovec so streho pokrili.

12. 12. 2017 ob 16.56 je bila v Dolenjem Maharovcu, občina Šentjernej, delno razkrita streha stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Maharovec so streho pokrili.

Vetrolom – Posavje

Ob 6.56 je na cesti Dolenja vas pri Artičah, občina Brežice, podrto drevo oviralo cestni promet. Delavci cestnega podjetja so podrto drevo odstranili.

Ob 7.28 so delavci cestnega podjetja v križišču ceste Boštanj- Krmelj, občina Sevnica, odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

Ob 9.36 je v naselju Gržeča vas, občina Krško, močan veter odkril del ostrešja na stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s pomočjo lestve prekrili del ostrešja.

Ob 13.00 so gasilci PGE Krško v Naselju nuklearne elektrarne v Krškem, opravili pregled strehe na stanovanjskem objektu.

Ob 14.53 je delavec Komunalnega podjetja odstranil podrti drevesi v naselju Gornje Orle v občini Sevnica

Plaz

Ob 12.59 je Komunalno podjetje Sevnica, zaradi zemeljskega plazu, postavilo popolno zaporo ceste Kladje – Krajna Brda, občina Sevnica. Tekom dneva so dežurni Komunalnega podjetja Sevnica z gradbeno mehanizacijo odstranili zemeljski plaz dolžine štirideset metrov in širine štiri metre. Cesta je zopet prevozna.

Krka poplavila cesto

Ob 20.42 je pričela reka Krka poplavljati na območju pogostih poplav v kraju Malence, občina Kostanjevica na Krki.

Ob 1.25 je reka Krka poplavila cestišče na odseku Kostanjevica na Krki – Zameško, občina Kostanjevica na Krki. Dežurni delavci cestnega podjetja CGP Krško so zaradi neprevoznosti postavili popolno zaporo cestišča.

Temna voda v Krki

12. 12. 2017 ob 15.01 smo bili obveščeni, da v Straži, občina Straža, iz odtočnega kanala teče temna voda v reko Krko. Na kraju so bili gasilci GRC Novo mesto in policisti, ki pa niso ugotovili izvora in vrste snovi zaradi katere je bila voda temno obarvana. Voda sicer po zaznavah prisotnih ni delovala oporečno.

Vseh živali niso rešili

Ob 17.53 je na Poganški ulici v Novem mestu gorela lesena staja za živali velikosti 5 krat 4 metre. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so iz gorečega objekta rešili perutnino in konja, koze pa niso uspeli rešiti. Objekt je kljub hitri intervenciji pogorel v celoti. O požaru so bili obveščeni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ, TP VRHPEČ SV. ANA, TP BIŠKA VAS in TP JELŠE PRI MIRNI PEČI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo od 8:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.