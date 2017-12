Križišče bo premaknjeno nižje, varnost bo boljša

13.12.2017 | 08:00

Nevarno križišče v Maharovcu bo urejeno veliko bolje, zlasti varneje. (Foto: L. M.)

Gorenji Maharovec - Občina Šentjernej pripravlja projekt ureditve problematičnega križišča v Maharovcu pri gostilni Pri Slavcu. Promet po državni cesti je zelo gost, vozniki pa vozijo zelo hitro, kar je bila še posebna težava za šolarje. Na ta problem so nekateri krajani večkrat opozarjali, občina pa je letos poskrbela za boljšo prometno varnost šolskih otrok, ki so morali prej izstopati iz avtobusa na zelo prometni in nevarni državni cesti v križišču v Maharovcu, kjer ni avtobusnega postajališča, pločnika ali prehoda za pešce.

Ob začetku šolskega leta so spremenili vozni red in avtobus šolskih otrok ne spušča več na sredi ceste, na kateri je dovoljena hitrost 90 kilometrov na uro, ampak pripelje iz Gorenje Gomile in tamkajšnje otroke spusti pri gasilskem domu v Dolenjem Maharovcu, kjer je označba za avtobus. Tiste otroke, ki živijo v Gorenjem Maharovcu, pa isti avtobus pripelje na avtobusno postajo pri gostilni, torej na drugo stran ceste kot prej, tako da otroci ne potrebujejo več hoditi čez cesto in se izpostavljati veliki nevarnosti. S spremembo voznega reda so tako dosegli, da otroci izstopajo na označenih mestih ob cesti in ne več na cesti.

Na občini Šentjernej se seveda še naprej trudijo, da se v zvezi z novim križiščem čim prej kaj premakne. Kot pravi Janez Hrovat z občinske uprave, je v izvedbi PZI projekt, ki gre do novega leta na državno recenzijo. Še letos bodo s tamkajšnjimi krajani organizirali sestanek in jim predstavili projekt klasičnega križišča, ki bo premaknjeno malo niže od sedanjega, nov odcep bo urejen proti Dolenjemu Maharovcu. Občina mora pridobiti zemljišča, v naslednjih letih pa računa na izvedbo. Projekt bo v večini financirala država, saj gre za državno cesto izven naselja.

L. Markelj