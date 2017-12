Krka že zalila več cest, njena gladina bo še naraščala

13.12.2017 | 08:20

Foto: Ž.Š., arhiv DL

Cesta Zameško - Kostanjevica na Krki je zaprta za promet. (Foto: arhiv DL)

Po hudem vetru, ki je v minulih dveh dneh povzročil veliko škodo in težave v zahodnem in severnem delu države, je ponoči začelo deževati. To je še dodatno napolnilo nekatere reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Ponoči je tako že poplavljala reka Krka, ki je zalila več cest. Poplavljata tudi Sava in Ljubljanica.

Po podatkih Agencije RS za okolje naraščajo še Krka s pritoki v srednjem in spodnjem toku ter Unica. Pretok Ljubljanice je ustaljen. Polnijo se kraška polja. Sava je tudi v spodnjem toku že začela upadati. Opozarjajo pa, da je zaradi odjuge in velike količine novega snega v gorah velika nevarnost snežnih plazov.

Reka Krka je že sinoči začela poplavljati na območju pogostih poplav v Malencah v občini Kostanjevica na Krki. Po polnoči je poplavila cestišče na odseku Kostanjevica na Krki-Zameško, tako da je cesta na tem odseku zaprta.

Na Kočevskem je za promet še vedno zaprta cestna relacija Željne-Rog-Baza-Podturn.

S. G.