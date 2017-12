Topliški otroci za družino Rajk

13.12.2017

Utrinek z ene od minulih novoletnih prireditev topliške osnovne šole. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - Učenci osnovne šole Dolenjske Toplice in otroci vrtca Gumbek bodo danes in jutri pričarali pravo predpraznično vzdušje. Ob 17. uri vabijo na novoletno prireditev v telovadnico šole, zbrana sredstva na njej bodo namenili družini Rajk iz Podhoste, v jedilnici hrama učenosti pa bo od 16. do 19. ure novoletni bazar.

Za prijetno vzdušje na novoletni prireditvi bodo poskrbeli otroci vrtca, učenci pevskih zborov šole ter interesnih dejavnosti ples in izbirnega predmeta Gledališki klub. Vstopnice, zanjo bodo odrasli odšteli 3 evre, otroci imajo vstop prost, bodo na voljo uro pred prireditvijo pri vhodu v telovadnico na razredni stopnji.

Na novoletnem bazarju bodo učenci oddelčnih skupnosti prodajali izdelke, ki so nastali na Podjetniškem dnevu. Ta je potekal v okviru projekta Erasmus+ in je razvijal ideje podjetništva pri učencih. Na voljo bodo tudi izdelki, ki nastajajo v okviru interesne dejavnosti Ustvarjanje in urejanje okolja.

M. Ž.