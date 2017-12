Ivan Kralj je prodal Arex. Razlog? "Novi izzivi"

13.12.2017 | 09:40

Ivan Kralj (Foto: B. B., arhiv DL)

Šentjernej - Šentjernejsko orožarsko podjetje Arex s približno 120 zaposlenimi je v začetku tedna prešlo v last češkega zasebnega sklada RSBC oz. v ta namen ustanovljene družbe RSBC Defence.

"Nič se ne bo spremenilo, le lastnik se je zamenjal," nam je povedal donedavni lastnik Arexa Ivan Kralj, ki direktor podjetja ostaja tudi v prihodnje.

O razlogih za prodajo nam je Kralj povedal, da se je nanjo pripravljal dalj časa, da so imeli več ponudnikov in da vedno iščejo nove izzive, sicer pa pričakuje, da se bo Arex z novim lastnikom lahko razvijal še hitreje. "Potrebovali smo strateškega partnerja, ki nam lahko pomaga pri pridobivanju bančnih garancij in izvoznih dovoljenj," je pojasnil.

Visoka rast

Kralj se je za prodajo odločil v obdobju, ko družba dosega zelo dobre rezultate. Lani so prodajo okrepili za več kot tretjino na dobrih 16 milijonov evrov, kar je največ po predkriznem letu 2007, in ustvarili dobra 2 milijona evrov čistega dobička. Letošnja realizacija bo po besedah Kralja znašala 22 milijonov.

Družba večino izdelkov izvozi. S prodajnim programom strelivo ustvari več kot dve petini prihodkov, s prodajnim programom orožje pa dobrih 15 odstotkov. Več kot milijon evrov prodaje ustvari s kupci, ki imajo sedeže v Švici, ZDA, na Hrvaškem, v Belgiji in Sloveniji.

Kot navaja STA, sta izvršna direktorja češkega podjetja RSBC Defence Petr Novak in Roman Cenek, sicer člana investicijske ekipe češke skupine RSBC. Ta je osredotočena predvsem v nepremičninske posle, proizvodnjo, obnovljive vire energije, kmetijstvo in okolju prijazne dejavnosti. Njena strategija je konservativno naravnana in usmerjena v dolgoročna vlaganja. Po zadnjih podatkih upravlja za sto milijonov evrov premoženja. Pisarne ima v Londonu, Pragi, New Delhiju in Hongkongu ter od nedavnega tudi v Ljubljani.

Dobili gradbeno dovoljenje

Sicer pa se za Ivana Kralja končuje res burno leto. Poleti je s Simonom Lesarjem in Vesno Vesel prevzel uspešno šentjernejsko podjetje Eltas, pred nekaj tedni pa je družba Caviar Biosistem, ki jo je ustanovil z ruskimi partnerji, po kar nekaj zapletih s civilno iniciativo pridobila gradbeno dovoljenje za postavitev obrata za predelavo rib. Graditi začnejo februarja, tovarno s 60 do 80 zaposlenimi pa nameravajo zagnati v začetku leta 2019.

Hkrati začenjajo tudi drugo fazo projekta kaviar - v Šentjerneju in Kostanjevici bodo začeli z vrtanjem testnih vrtin za termalno vodo, ki je potrebna za izgradnjo sofisticiranih podzemnih ribogojnic za vzrejo belug in jesetrov, iz katerih pridobivajo kaviar.

B. B.

Novi izzivi Prodal je ker mu je bilo tako naročeno. Caviar pa očitno tipa ruski denar. Nobeden ni tako neumen da bi se nehal ukvarjati z najbolj profitno panogo ki je orožarstvo in presedlal na ribogojstvo.