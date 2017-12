Na drugi tekmi v dveh dneh boljši od Primorcev, s katerimi so zdaj na vrhu lestvice

13.12.2017 | 10:30

V nedeljo so se veselili Primorci, včeraj pa je zmaga ostala doma. (Foto: B.B.)

Novo mesto - Košarkarji Krke so s Sixt Primorska v nedeljski tekmi državnega prvenstva izgubili, sinoči pa v tekmi 9. kroga lige Aba2 pokazali precej boljšo igro in doslej vodilno moštvo na lestvici tega regionalnega tekmovanja premagali s 93:81 (23:24, 43:45, 70:65).

Krkaši so do pomembnih točk prišli v zaključku tekme. Po treh četrtinah so vodili za pet, potem pa nasprotnikom v zadnji dovolili le 16 točk, sami pa so jih dosegli 23, tako da so se na koncu veselili prepričljive zmage.

»Zelo me veseli, kakšen karakter smo danes prikazali. V nedeljski tekmi smo bili v določenih elementih zelo slabi, zato me najbolj veseli, da so igralci razumeli, na kakšen način lahko dobimo tekmo. Borili smo se od prve do zadnje minute in rezultat je tu," je za klubsko spletno stran dejal trener Simon Petrov.

Gostujoči trener Jurica Golemac pa je po tekmi povedal: »Zaslužena zmaga Krke. Danes so v nasprotju z nedeljsko tekmo hoteli zmago veliko bolj kot mi. Povzročali so nam težave s prevlado v skoku. Premehko smo odprli tekmo, da bi lahko konkurirali Krki na njenem parketu. Še enkrat čestitke Krki in gremo naprej.«

Paolo Marinelli je tekmo končal pri 18 točkah kot najboljši strelec domače ekipe in tekme, dve manj je prispeval Marko Jošilo. Pri poražencih je 17 točk dosegel nekdanji krkaš Mirko Mulalić.

Krkaši imajo v drugi Aba ligi sedem zmag in dva poraza in so skupaj s Primorci na vrhu lestvice. V 10. krogu bodo v torek, 19. 12., ob 19. uri gostili moštvo Ohrida. Še prej pa jih v soboto, 16. 12., ob 19. uri čaka domača tekma Lige Nova KBM s Šenčurjem.

S. G.

Utrinki tekme 9. kroga 2. ABA lige: Krka - Sixt Primorska