FOTO: Krka v Žužemberku spet poplavlja

13.12.2017 | 11:45

Del Loke v Žužemberku je že pod vodo.

Tudi v bližnji Stavči vasi je Krka presotpila bregove.

Žužemberk - Zaradi obilnega deževja v preteklih dneh so začeli naraščati vodotoki. Tudi v Žužemberku je reka Krka na Loki ponekod že prestopila bregove. Poplavila je igrala ob igriščih za odbojko na mivki, ki zaenkrat še niso pod vodo. Takšni prizori iz narave sicer niso nič presenetljivega, saj tam Krka ob večjem deževju vedno poplavlja.

Le še nekaj centimetrov manjka, da poplavi tudi travnato igrišče za nogomet, pod vodo pa je tudi jasa kopališča v bližnji Stavči vasi.

Po napovedih meteorologov bo danes oblačno s padavinami. Popoldne bodo padavine oslabele in do večera povečini prehodno ponehale, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso), kjer še opozarjajo, da bodo nekatere reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji danes še poplavljale. Kot smo že poročali, je Krka zalila tudi cesto Zameško - Kostanjevica na Krki, zato je ta zaprta za promet.

Besedilo in fotografije: R. N.

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni voluhar Spoštovani pisec članka, saj si vendar Suhokranjec, za božjo voljo. Ko bo Krka poplavljala v Žužemberku, bo bil dostop do loke mogoč samo s čolnom, zalit Korenov travnik na drugi strani Krke pa bo nudil idealne pogoje za ribarjenje. Tako, da, prebivalci Žužemberka, ni še panike ;) Preglej samo prijavljene komentatorje