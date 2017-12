84-letnik zbil peško na prehodu za pešce; iz počitniške hiše odnesel nakit

13.12.2017 | 14:00

Včeraj smo poročali o dveh prometnih nesrečah na prehodu za pešce, ki sta se zgodili 11. 12. Iz Policijske uprave Novo mesto pa so v današnjem sporočilu za javnost napisali, da se je tudi včeraj zgodila ena nesreča z udeležbo pešca. Včeraj okoli 18. ure je namreč v kandijskem križišču na prehodu za pešce voznik osebnega avtomobila trčil v 19-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Voznik je po nesreči nadaljeval z vožnjo, lažje poškodovano peško pa so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so 84-letnega povzročitelja nesreče izsledili in okoliščine nesreče še preiskujejo.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnih vozniških dovoljenj

Med kontrolo prometa v Črnomlju so policisti nekaj po 13. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Ugotovili so, da 29-letni kršitelj vozi avtomobil v času, ko se mu izvršuje ukrep prepovedi vožnje motornega vozila, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,42 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Okoli 21. ure so policisti v Dolenjskih Toplicah kršitelju zasegli osebni avtomobil Seat ibiza. 43-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,39 miligrama alkohola. Med postopkom so še ugotovili, da je vozil neregistriran avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugim vozilom.

Med kontrolo prometa v Novem mestu pa so okoli 22. ure ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault laguna, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Uspeli so ga ustaviti in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 32-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Drzna tatvina

V kraju Srednje Grčevje je nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil zlat nakit. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov.

S. G.