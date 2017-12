Bomo dobili še eno univerzo? LPC Puščava spet aktualen

13.12.2017 | 17:30

V začetku tedna je Slovenijo zajela huda ura. Močan veter s sunki več kot 70 kilometrov je pustošil tudi po naših krajih, najhuje je bilo na območju Kočevja. Dolenjski list je spremljal razmere, naši novinarji so bili na terenu in beležili dogajanje, ki smo ga sproti objavljali tudi na našem spletu, v tiskani izdaji časopisa pa preberite še več.

BO KONKURENCA ALI POVEZOVANJE?

Bo Novo mesto dobilo še eno univerzo ali se bodo fakultete povezale v tisto, za katero je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) septembra letos podelila akreditacijo. O slednjem smo v Dolenjskem listu že poročali, zdaj pa smo zbrali še nekaj mnenj, razmišljanj in načrtov.

PROJEKT LPC PUŠČAVA SPET VROČ

Po več kot enem letu, odkar so zaradi lesnopredelovalnega centra Puščava kriminalisti in policisti novomeške policijske uprave obiskali občino Šentrupert, je območje znova postalo aktualno. Poka med občino in izvajalcem projekta. Več preberite v sveže tiskanem Dolenjcu, kjer veliko prostora namenjamo tudi številnim decembrskim dogodkom in objavljamo fotoreportaže, v katerih se morda najdete tudi vi.

