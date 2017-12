Tudi ko je vode preveč, lahko pride do požara

13.12.2017 | 20:45

Ilustrativna fotografija

Iz Regijskega centra za obveščanje Novo mesto so sporočili, da je danes ob 10. uri dopoldne zagorelo na gnojišču ob gospodarskem objektu v kraju Konec, v novomeški občini. Gasilci PGD Podgrad-Mehovo so požar na površini okoli 6 kvadratnih metrov pogasili. Vzrok požara ni znan.

Ob 10.58 je na parkirišču pred trgovskim objektom v Škocjanu iz parkiranega osebnega vozila izteklo motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so oljni madež posuli z absorbentom in očistili površino ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila.

Ob 14.41 je meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta v Svibniku, v občini Črnomelj. Gasilci PGD Črnomelj so izčrpali 250 litrov vode in preprečili zalivanje kletnih prostorov.

b 15.37 je v Pijavicah, občina Sevnica, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo, posredovali so gasilci PGD Tržišče, pa so sporočili iz brežiškega centra za obveščanje.

S. G.