Erjavec s štajerskim deželnim glavarjem tudi o krški nuklearki

14.12.2017 | 11:35

NEK (Foto: arhiv DL)

Brdo pri Kranju, Krško - Zunanji minister Karl Erjavec in deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer sta po včerajšnjem četrtem zasedanju Skupnega odbora Slovenija - Štajerska na Brdu pri Kranju izpostavila odlične odnose. Med aktualnimi temami sta poudarila čezmejno okoljsko presojo glede delovanja jedrske elektrarne Krško, govorila pa sta tudi o nadzoru na meji.

Erjavec je zagotovil, da bodo opravili vse potrebno za nadaljnje obratovanje krške nuklearke za obdobje od leta 2023 do leta 2043. Podprli so tudi izvedbo čezmejne presoje vplivov na okolje, še poroča STA.

Schützenhöfer je vesel, da so enotnega mnenja glede jedrske elektrarne, saj je bila to vedno skrb avstrijske Štajerske. Kljub odločbi ministrstva za okolje in prostor o izvedbi čezmejne presoje vpliva na okolje za podaljšanje življenjske dobe elektrarne se ta sicer še ni pričela, saj je nuklearka sprožila upravni spor.