Dvig podtalnice; z avtom na brežino

14.12.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.21 uri je v naselju Dolenji Boštanj, občina Sevnica, zaradi dviga podtalnice voda ogrožala objekt. Posredovali so gasilci PGD Boštanj.

Na Otočcu na brežino

Minulo noč ob 0.37 je na Otočcu, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal na brežino ob cesti. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo zvlekli z brežine in ga parkirali na bližnje parkirišče. Voznik se ni poškodoval.

Vodo marsikje prekuhavajo

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz javnega vodovodnega sistema Čatež, da je potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Ukrep se izvaja zaradi prisotnosti Escherichia coli, Koliformne bakterije in skupnega števila mikroorganizmov pri 37 C.

Prav tako morajo porabniki pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Brezje-Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem v občini Mokronog-Trebelno zaradi povišane motnosti vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Takšno opozorilo velja tudi za porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Migolica, Migolska Gora in Cirnik - Ravne. Obvestila veljajo do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE 1;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA METLIKA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČURILE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 na območju TP RUPA izvod DOBOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Podvrh med 8. in 10.30 uro ter na območju TP Brezje Goveji dor med 11.30 in 14. uro.

M. K.