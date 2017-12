Deset učencev prejelo Metelkovo pero

14.12.2017 | 08:30

Škocjan - OŠ Frana Metelka Škocjan, ki ponosno nosi ime po velikem Slovencu, rojaku Franu Serafinu Metelku, slovenskem duhovniku, slovničarju in prevajalcu šolskih in verskih knjig, je v okviru projekta Metelkovo pero drugo leto zapored razpisala likovni in literarni natečaj z naslovom Vse za ljubo slovenščino ter k sodelovanju povabila učence domače šole ter ostalih okoliških šol.

Metelkovo pero je oblikovala Vida Cizel.

Odziv je bil dober, še boljši kot prvič, saj je od sredine septembra do konca novembra skupaj sodelovalo 58 učencev s 13 šol, od teh so tri sodelovale tako pri literarnem kot likovnem natečaju. Prispela dela sta ocenjevali strokovni komisiji in kot je bilo slišati na včerajšnji zaključni prireditvi, na kateri so podelili priznanja in Metelkova peresa, nista imeli lahkega dela.

Marinka Cerinšek, vodja projekta Metelkovo pero.

A tudi učenci ne, saj je bila razpisana tema zahtevna in brez pomoči in usmeritve mentorjev bi šlo težje, je menila vodja projekta Marinka Cerinšek. Letošnji natečaj je bil posvečen materinščini, slovenskemu jeziku in jeziku na splošno, saj mineva petsto let od začetka evropskega protestantizma, katerega pobudnik je bil Martin Luther. On in protestanti so med drugim poudarjali pomen maternega jezika.

Cerinškova, prof. slovenščine in knjižničarka na škocjanski šoli, je poudarila, da s natečajem želijo spodbujati učence, da s čopičem in peresom prebudijo v sebi svojo ustvarjalnost ter razmišljanja delijo s sovrstniki, da krepijo in razvijajo besedno ustvarjalnost, naklonjenost do maternega jezika.

»Želimo, da Metelkove besede Vse za ljubo slovenščino spodbudijo učence k razmišljanju o svojem odnosu do jezika, do slovenščine kot materinščine in nematerinščine, o slovenščini kot tujem jeziku ali jeziku okolja, o spoštovanju in znanju tujih jezikov, kako premagujejo jezikovne ovire pri sporazumevanju z vrstniki iz drugih narečnih in jezikovnih okolij. Vabimo jih k raziskovanju položaja slovenščine med evropskimi in svetovnimi jeziki, kako danes vplivajo tuji jeziki na slovenščino, kaj storiti v prihodnje, da bo slovenščina »stala in obstala«,« pravi Cerinškova.

Svoje delo so učenci dobro opravili, je med drugim dejala tudi ravnateljica šole OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin, in sodelujočim podelila priznanja, deset najboljših pa je prejelo Metelkovo pero. To je nastalo po zamisli učiteljice likovne umetnosti na domači šoli Vide Cizel, ki ga oblikuje in izdeluje. Tudi sicer ga podarjajo gostom šole kot simbolno darilo.

Rezultati natečaja:

Ob koncu prireditve, na kateri ni manjkalo kulturnega programa, učenci pa so s kratkim filmom prikazali tudi delovni dan v škocjanskem hramu učenosti, je seveda sledilo povabilo k sodelovanju na natečaju tudi prihodnje leto.

Obiskovalci so si na šoli lahko ogledali potujočo razstavo o Ani Frank.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija