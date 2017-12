Donaciji, ki rešujeta življenje, predali namenu

14.12.2017 | 09:00

Foto: občina Šentjernej

Orehovica, Dolenja Stara vas - V Orehovici in v Dolenji Stari vasi je v torek potekala slavnostna predaja defibrilatorjev. V Dolenji Stari vasi je sredstva za nakup aparata prispeval župan občine Šentjernej Radko Luzar, v Orehovici pa je za defibrilator zaslužen Zdravstveni dom Novo mesto.

V odsotnosti župana je na obeh lokacijah (pri gasilskem domu) zbrane nagovoril podžupan Janez Selak, v Orehovici pa tudi direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič in predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, Podružnice za Dolenjsko in Belo Krajino Franci Borsan. Reševalec Tone Fabjan je predstavil način delovanja defibrilatorja. Zbrani so z zanimanjem opazovali, se učili in zastavljali vprašanja, so še sporočili iz šentjernejske občine.

S. G. , Foto: Občina Šentjernej

