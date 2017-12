Manj kršitev, tudi decembra poostren nadzor

14.12.2017 | 17:00

V tem mesecu FURS že tradicionalno poostreno nadzira gostince, razstavljalce na sejmih in stojnicah, organizatorje glasbenih in drugih prireditev. (Foto: arhiv DL)

Finančna uprava RS je v oktobru izvajala poostren nadzor svečarjev, cvetličarjev in vrtnarjev. V novembru pa so potekali poostreni nadzori vulkanizerjev. Kot so sporočili s FURS, je bila akcija povečanega nadzora uspešna, saj letos, v primerjavi s predhodnimi leti, rezultati kažejo na zmanjšanje ugotovljenih kršitev.

Tovrstne nadzore je Finančna uprava izvajala že v preteklih letih, saj gre za sezonske dejavnosti, kjer obstoji povečano tveganje ne izdajanja računov in zaposlovanja na črno. Izkušnje kažejo, da nadzorne aktivnosti pozitivno vplivajo na prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti in da je kršitev iz leta v leto manj.

Nadzor je bil usmerjen predvsem na kontrolo izdajanja in davčnega potrjevanja računov ter dela in zaposlovanja na črno. V okviru poostrenih nadzorov je bilo izvedenih 263 nadzorov cvetličarjev, vrtnarjev in svečarjev in ugotovljenih 18 kršitev (6,8%) ter 315 nadzorov pri vulkanizerjih in ugotovljenih 15 kršitev (4,8%). V primerjavi s predhodnimi leti, rezultati tudi v letošnjem letu kažejo na zmanjšanje ugotovljenih kršitev. Pri zaposlovanju na črno je najpogostejša ugotovljena kršitev opravljanje dela brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi. Pri izdajanju in davčnem potrjevanju računov se najpogosteje ugotavlja izdajanje računov, ki ne vsebujejo vseh predpisanih podatkov.

Poostren nadzor v okviru »veselega decembra«

Decembra FURS vsako leto izvaja poostrene nadzore predvsem v dejavnosti gostinstva, sejmov, stojnic, glasbenih in drugih prireditev. Kot so sporočili, bodo posebno pozornost namenili javnim prireditvam, z izvedbo preventivnih aktivnosti pri izbranih zavezancih, organizatorjih prireditve, katerih namen je seznanitev organizatorja z zakonskimi obveznostmi iz nadzornih pristojnosti finančne uprave ter izvedbo neposrednih nadzorov na sami javni prireditvi.

S. G.