Bela krajina zarašča, a je težko dobiti zemljo za obdelavo

14.12.2017 | 10:05

Rožni Dol - 32-letni Denis Plut iz Rožnega Dola je pred štirimi leti prevzel očetovo kmetijo, na katero sta leta 1916 prišla njegov pradedek Janez in prababica Hana, ki sta domačijo dobila za doto. Iz izkušenj ve, da belokranjski kmetje ne bodo obogateli, a z umnim kmetovanjem lahko preživijo.

Žalostno pa je, da osnovna dejavnost na kmetiji – pri Denisu je to živinoreja, ni dovolj. Zato se je moral na kmetiji, kjer pomagata še oče Milan, mama Biserka, žena Veronika, po svojih močeh pa tudi triletni sinček Žiga, lotiti še vrste dopolnilnih dejavnosti. Predvsem so Plutovi poznani po ribogojnici, vse bolj pa razvijajo tudi turizem. V štirih letih, kar Denis gospodari na kmetiji kot mladi prevzemnik, so Plutovi povečali proizvodnjo, Denis pa ima še vrsto načrtov. Med drugim bodo morali zgraditi večji hlev, uredili pa bodo tudi apartmaje za turiste. Zanimivo pa je, da je v Beli krajini, čeprav vztrajno zarašča, po Plutovih izkušnjah težko dobiti zemljo za obdelavo.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.