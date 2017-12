Mesto bodo mogoče ogradili

14.12.2017

Dragica Stanič opozarja, da Krka občutno odnaša breg. (Foto: M. L.)

Kostanjeviški župan Ladko Petretič (v sredini) prepričuje direktorja direkcije za vode Tomaža Prohinarja o nujnosti hitrega ukrepanja. (Foto: M. L.)

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen (druga z desne) je ob nedavnem vladnem obisku Posavja napovedala v Kostanjevici na Krki pospešeno protipoplavno urejanje območja Kostanjevice na Krki in površin pri Brežicah. (Fot: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Ukrepati je treba hitro, pravijo prebivalci kostanjeviškega otoka, ko se zavzemajo za varovanje Kostanjevice na Krki pred poplavami.

»Od leta 2010 nam poplave povzročajo zelo velike težave. V zadnjem času ob vsakem malo večjem dežju voda pride do lokala do stene. In tam omet odpada, ker je vse namočeno,« opozarja ena od prebivalk otoka, gostinka Dragica Stanič.

Kostanjevico na Krki bodo pred poplavami mogoče zavarovali tudi z montažnimi bloki, ki bi jih ob poplavi postavili na najbolj kritičnih delih mesta ter potem odstranili in shranili v skladišču. To je eden od možnih ukrepov, ki jih omenja tudi direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar.

Spomladi bodo začeli utrjevati breg Krke na otoku, kot je nedavno med obiskom Kostanjevice na Krki rekla ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.



Zakaj imajo pri protipoplavnem varovanju Kostanjevice nekoliko zvezane roke? Ali v Kostanjevici na Krki verjamejo ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen? O tem in več o varovanju Kostanjevice na Krki pred poplavami lahko preberete v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.