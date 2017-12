Več bo prihodkov in odhodkov, med investicijami v ospredju gradnja športnega centra

14.12.2017 | 12:10

Svetniki so se strinjali s spremembo proračuna za naslednje leto.

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Predsednik Gasilske zveze Trebnje Anton Strah

Mokronog - Svetniki občine Mokronog-Trebelno so na sinočnji seji potrdili predlog spremembe proračuna za naslednje leto, s katerim so prihodke povečali na 4 milijone evrov, posledično pa tudi odhodke na skoraj 4,9 milijona evrov. Med drugim so sprejeli tudi proračun za leto 2019 in ga tako poslali v javno obravnavo.

Občinski svet je že decembra lani potrdil proračun za leto 2018. S sinočnjo spremembo povečujejo prihodke za 16 odstotkov, odhodki pa bodo višji za 36 odstotkov. »Sprememba je bila potrebna predvsem zaradi zadolžitve, ker smo dogovorjeni z ministrstvom za finance, da se že januarja podpiše pogodba in spelje zadolžitev. Predvsem je to na račun gradnje Športnega centra Trebelno,« je pojasnila direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Župan Anton Maver je izpostavil, da naslednje leto skoraj polovica odhodkov namenjajo investicijam. Večino za gradnjo Športnega centra Trebelno in dozidavo šole, med pomembnejše naložbe pa sodijo še sprememba občinskega prostorskega načrta in občinskega podrobnega prostorskega načrta za industrijsko cono na Trebelnem, preboj Radna vas, gradnja dveh vodovodov, izdelava projektne dokumentacije za kolesarsko pot Trebnje-Mokronog, posodobitev cestne infrastrukture in drugo. Župan je pred razpravo svetnikom pojasnil, da so nekatere postavke proračuna znižali, kajti odločili so se, da več denarja namenijo za spodbujanje kmetijstva, turizma, kulture, športa in socialne dejavnosti. »Prav je, da smo to naredili in da bomo tako pomagali društvom, kajti nekatera nimajo osnovnih sredstev, da bi preživela,« je dejal Franc Glušič.

Za leto 2019 predvidevajo okoli 3,5 milijona evrov prihodkov in skoraj ravno toliko tudi odhodkov. Sledi javna obravnava, med katero lahko posamezniki posredujejo na prihodkovni in odhodkovni strani usklajene predloge za spremembo ali dopolnitev predloga proračuna.

Med drugim so svetniki potrdili nekoliko spremenjen in z novo zakonodajo usklajen pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa, odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki določa vrednost točke za odmero nadomestila. Ta po novem znaša 0,0023 evra na kvadratni meter.

Tako kot v nekaterih drugih občinah so sinoči tudi v Mokronogu potrdili dogovor o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, za katerega bo skrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje. Občina Mokronog-Trebelno bo v sedmih letih skupaj prispevala nekaj več kot 66 tisoč evrov, svetniki pa so se strinjali tudi s sofinanciranjem plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija