Ognjemeti so škodljivi in k sreči jih je vse manj

14.12.2017 | 15:15

Ognjemet pred leti v Novem mestu. (Foto: L. M.)

Mnogi si božično-novoletnih praznikov še vedno ne morejo predstavljati brez številnih ognjemetov, petard ipd., čeprav je dokazano, da so škodljivi. Še vedno se v glavnem govori le o vidnih poškodbah pri uporabi pirotehnike, kar je gotovo grozljivo, malo pa se omenja onesnaženost in zastrupljenost ozračja z delci, ki so zdravju zelo nevarni.

A zabavna pirotehnika, kot so ognjemeti, petarde in otroške iskrice, poleg zvočnih in barvnih učinkov, ki so nam v zabavo, močno onesnažuje zrak, pravijo na Inštitutu Jožefa Štefana.

Delci, ki se sprostijo v ozračje pri ognjemetu, so veliki od 20 do 200 nanometrov. Gre za visoko kemijsko aktivne kovinske prahove, ki pri oksidaciji barvito zažarijo, a kot majhni delci ostanejo v ozračju. Kemijska analiza teh nanodelcev je pokazala spojine, ki vsebujejo fosfor, kalij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, kalcij, molibden in natrij.

V NOVEM MESTU IN KRŠKEM OGNJEMETA NE BO

Na Mestni občini Novo mesto so povedali, da že približno deset let ne pripravljajo novoletnega ognjemeta, tako pa bo tudi letos, ko bo silvestrovanje na prostem na Novem trgu. »Razlog za to odločitev je skrb za okolje. S takim ravnanjem sledimo tudi usmeritvi Agencije RS za okolje, ki poziva občine, naj se odpovejo ognjemetom. Tako je naše silvestrovanje prijaznejše za mlajše otroke, starejše in tudi hišne ljubljenčke. K podobnemu ravnanju vsako leto spodbudimo tudi naše občane,« pravijo in res smo preverili njihovo opozorilo na spletni strani občine. Je pa ognjemet občino pred leti, ko so ga še pripravljali, stal okrog pet tisoč evrov. Upati je torej, da zadnja leta ta denar namenijo za kaj bolj potrebnega in koristnega.

Tudi Občina Krško se je predvsem zaradi okoljskega vidika odpovedala ognjemetu, nimajo ga že več kot pet let. Pravijo pa, da so zato večjo pozornost namenili okrasitvi mesta. Letos bodo po nekaj letih premora v Krškem znova pripravili silvestrovanje na prostem in sicer na Trgu Matije Gubca, organizator pa je Društvo Posavje.

Več o škodljivih vplivih ognjemetov in tudi o povsod dostopnih iskricah, ki jih tako radi prižigajo, ter o nedorečeni zakonodaji na tem področju si preberite v novi številki Dolenjskega lista.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Novomesto Raje povejte da je občina čisto brez denarja kakor pa da flancate o čistem zraku v mestu ki je že tako med najbolj onesnaženimi v Sloveniji. 1h nazaj Oceni občan @Novomesto ja, občina je švorc, sam OBČINARJI NM so pa polnih žepov:) Bolj kot kdajkoli prej....:) Preglej samo prijavljene komentatorje