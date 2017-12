Tudi tokrat najboljša Antonija in Erik

14.12.2017 | 13:45

Eriku Kraševcu je priznanje in nagrado za najboljšega športnega delavskih športnih iger izročil predstavnik Adrie Mobil Jordan Ristovski. Najboljše športnice med ženskami Antonije Bahor ni bilo na zaključni prireditvi. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zavod Novo mesto je sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine slavnostno podelil priznanja najboljšim tekmovalcem in ekipam Delavskih športnih iger novomeške občine, ki so jih letos pripravili že sedeminpetdesetič. Tudi tokrat je bila udeležba rekreativnih športnikov iz novomeških podjetij in ustanov množična, tako po številčnosti kot tudi po tekmovalnih uspehih pa je znova tako pri moških kot pri ženskah izstopala ekipa tovarne zdravil Krka, ki je zbrala 1821 točk.

Drugo mesto v skupnem vrstnem redu je z 1542 točkami osvojila ekipa Revoza, tretje pa z 1454 točkami Policija. Le točko manj od novomeških varuhov reda in miru je osvojila nesrečno četrta Adria Mobil.

Zelo pomemben podatek pa prinaša Ursin dobrodelni števec, ki se je ustavil pri številki 2450. Toliko je bilo namreč letos vseh udeležencev delavskih športnih iger in toliko evrov bo v dobrodelne namene za pomoč družini v stiski namenila tovarna Ursa.

Že četrto leto zapored so proglasili tudi naj športnika in športnico Delavskih športnih iger, akcije, ki poteka pod pokroviteljstvom podjetja Adria Mobil. Tudi tokrat, že četrtič zapored sta si laskavi naslov priborila Antonija Bahor (Policija) in Erik Kraševec (URSA Slovenija).

Vse izide in več o novomeških delavskih športnih igrah lahko vidite na spletni strani Zavoda Novo mesto.

I. V.

