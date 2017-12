Roparja z igračo obsodil na zapor

14.12.2017 | 19:00

Borut Cvelbar se je skrival fotografskim objektivom, je pa treba poudariti, da je med sojenjem dajal vtis prijaznega fanta in si je bilo težko predstavljati, da je prav on ropal po trgovinah.

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je končalo sojenje Borutu Cvelbarju iz Sel pri Dolenjskih Toplicah. Bil je spoznan za krivega dveh ropov, poskusa ropa in velike tatvine, niso mu pa mogli dokazati, da je oropal trgovino v Dolenjskih Toplicah. Sodnik Boštjan Kovič ga je obsodil na tri leta in devet mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Cvelbarju očitana kazniva dejanja so se zgodila konec lanskega leta in v začetku letošnjega na območju Dolenjske in Bele krajine.

DOBRO ZNA RAČUNATI

Tožilec Bojan Avbar

Glede na iztek sojenja se je pametno odločil, ker na predobravnavnem naroku, kjer mu je tožilec Bojan Avbar za vsa očitana dejanja ponudil kazen štiri leta in sedem mesecev zapora, krivde ni priznal. Da je fant zelo pameten, je dokazal tudi na eni od obravnav, ko je bilo treba na pamet hitro izračunati zmnožek 7,90 krat dva, saj je prvi v sodni dvorani izstrelil pravilni odgovor.

Sicer je med sojenjem priznal en del očitkov, saj je verjetno spoznal, da so dokazi, ki so mu jih med hišno preiskavo zasegli policisti, zanj preveč obremenjujoči.

»Priznam, da sem bil v trgovini Perko na Otočcu in v trgovini Vita v Novem mestu ter v lokalu pri Matičku v Semiču. Nič pa nimam z ropom v trgovini Sonček v Dolenjskih Toplicah in s tatvino v trgovini Mladica v Semiču,« je takrat rekel 25-letni mladenič, ki je v priporu od januarja.

PLASTIČNA PIŠTOLA

Med sojenjem smo izvedeli, da je bila pištola, ki jo je uporabil na svojih pohodih, plastična igrača, z njim pa je bil v dveh primerih še kolega, ki ga ni hotel imenovati.

Na Otočcu je ostalo pri poskusu, v Novem mestu je po njegovih besedah odnesel 900 evrov denarja (lastnik prodajalne pravi, da je šlo za 1.300 evrov), v Semiču pa mu je natakarica izročila 190 evrov. V vseh primerih so priče govorile o podobnem vzorcu: v trgovino je vstopil moški, ki je imel na glavi kapuco, čez obraz šal, s pištolo v roki je grozil: »Vadi pare!«

Podoben scenarij je bil tudi v tistih dveh primerih, ki ju ni priznal. »Lahko, da ju je naredil moj kolega, ki je bil takrat z menoj. Tega ne vem,« je rekel.

TEŽAVE Z ODVISNOSTJO

Odvetnik Aeksander Sitar

Cvelbar, ki ga je zastopal odvetnik Aleksander Sitar, je med drugim povedal, da je v preteklosti že prestal petletno zaporno kazen, pa tudi, da je imel težave z uživanjem alkohola, mamil in tablet.

»Z mamili sem se srečal pred 10, 12 leti. Vmes, ko sem bil na prestajanju kazni, sem nehal, potem pa sem se vrnil v staro družbo in sem jih spet začel uživati. Zdravim se, prejemam terapijo s tabletami,« je povedal in dodal, da mu je žal. "Če bi bil trezen, zagotovo ne bi ropal."

PELJALI SO GA V LABORATORIJ

Med sojenjem so zaslišali izvedenca, mag. Gregorja Kovača, ki je analiziral posnetke nadzornih kamer. A se je izkazalo, da je v takšnih primerih, ko ima storilec zakrit obraz, zelo težko z gotovostjo trditi, da je na posnetkih prav obtoženi.

»Za tovrstno oceno bi potreboval značilke na obrazu,« je rekel izvedenec, ki je med drugim omenil, da bi natančnejšo analizo lahko naredili v posebni 3D-komori, ki jo imajo na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer je laboratorij za kineziologijo.

Cvelbarja so odpeljali v tisti laboratorij, analizirali so njegovo gibanje, ga primerjali s tistim, ki so ga zabeležile nadzorne kamere, vendar rezultati niso pokazali popolnega ujemanja.

Sodnik je tako zaključil, da v primeru ropa v Dolenjskih Toplicah ni dovolj dokazov, ki bi kazali na to, da ga je izvedel prav Cvelbar, zato ga je za to očitano kaznivo dejanje oprostil, da je okradel trgovino Mladica v Semiču, pa je sodnik po izvedbi dokazov razsodil, da je kriv.

Članek je objavljen v današnjem Dolenjskem listu.

Janja Ambrožič