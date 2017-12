Novoletni živ žav dnevnih centrov za otroke

14.12.2017

modna revija in

gledališka predstava Mojca Pokrajculja - je le nekaj točk z včerajšnjega novoletnega srečanja. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela je včeraj popoldne povabilo na tradicionalni novoletni živ žav, na katerem so se z modno revijo, obleke zanjo so pod vodstvom mentorice sešili sami, pesmijo, plesom, gledališko predstavo in kratkimi filmčki predstavili otroci, ki obiskujejo njihove dnevne centre za otroke.

Dnevni centri za otroke so namenjeni otrokom s težavami v odraščanju oziroma otrokom, ki imajo manj priložnosti za enakovredno vključevanje v družbo in omejen dostop do materialnih, kulturnih in socialnih virov, zaradi česar je možnost pojava psihosocialnih težav in socialne izključenosti večja. V program se predvsem vključujejo priseljenci in Romi, trenutno pa poteka na štirih lokacijah – na Rozmanovi ulici ter v romskih naseljih Brezje, Šmihel in Jedinščica, vsak dan od ponedeljka do petka.

»Naša želja je, da bi tudi v prihodnjem letu lahko vsaj tako kvalitetno kot do sedaj oblikovali prostor za aktivno preživljanje prostega časa, druženje, in razvijanje novih znanj in veščin za tisto skupino otrok in mladih, ki imajo manj priložnosti. Samo v letošnjem letu se je v naše štiri dnevne centre vključilo preko 300 otrok in mladih – vsak dan jih je naših okoli 100,« je v je v nagovoru zbranim v gostišču Loka povedala Andreja Luštek, strokovna vodja programov pri DRPD.

Dodala je, da gre zahvala, da lahko vsak dan odgovorijo na potrebe tako velikega števila otrok in mladih, ekipi zavzetih strokovnih delavcev in sodelavcev, ki oblikujejo program, številnim prostovoljcem, ki pomagajo pri izvedbi, kolegom, ki se v šolah in drugih organizacijah trudijo za isti cilj, ter Mestni občini Novo mesto, ki poleg Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira program. »Želimo si torej, da bi bile te podpore in pripravljenosti za sodelovanje deležni tudi v bodoče, ker lahko samo skupaj prispevamo k lažjemu vključevanju tistih, ki imajo manj priložnosti,« je še poudarila.

