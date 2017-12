Cerod: Prihodnje leto bodo cene nižje za okoli 17 odstotkov

15.12.2017 | 10:00

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Včeraj se je na sedežu družbe Cerod v Novem mestu sestal svet županov občin družbenic. Med drugim so se seznanili z oceno poslovanja v letošnjem letu, obravnavali pa so tudi cene odlaganja in obdelave odpadkov za prihodnje leto. »Na področju cen smo sprejeli sklep, s katerim se te cene znižujejo skupno za 17 odstotkov,« je po seji povedal župan MO Novo mesto Gregor Macedoni.

Končni izid poslovanja bo sicer znan februarja, a v Cerodu ocenjujejo, da so ustvarili za okoli pol milijona evrov presežka, ki ga bodo vrnili končnim uporabnikom tistih občin družbenic, ki uporabljajo njihove storitve in smeti odlagajo na njihovi deponiji v Leskovcu, je dodal direktor te družbe Albin Kregar. Torej gre za vse dolenjske in belokranjske občine ter le v manjšem obsegu posavske občine.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni tine Zares lepo, koliko pa bodo podražili na koncu leta za obrat in stroške, ki bodo narejeni ! Preglej samo prijavljene komentatorje