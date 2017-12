Nesreča v gozdu; kadilo se je iz vtičnic in luči

15.12.2017 | 07:00

Včeraj ob 14.18 uri sta na Cesti svobode v Brežicah trčili osebni vozili. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Reševalci NMP ZD Brežice so ju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in preprečili iztekanje motornih tekočin.

Nesreča v gozdu

Ob 15.20 je pri Mrtovcu, občina Sevnica, prišlo do nesreče v gozdu. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč reševalcem NMP ZD Sevnica pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe na težko dostopnem terenu v reševalno vozilo. Poškodovanca so reševalci prepeljali v SB Celje.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 16.36 so v Krulejevi ulici v Sevnici gasilci PGD Sevnica pomagali reševalcen NMP Sevnica pri oskrbi in prenosu obolele osebe v reševano vozilo.

Drevo ogrožalo hišo

Ob 18.15 je v Soteski, občina Dolenjske Toplice, poškodovano drevo ogrožalo stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Soteska so ga privezali za druga drevesa, da preprečijo zdrs v dolino. Drevo bodo odstranili danes.

Kadilo se je iz vtičnic in luči

Ob 7.25 se je v Bruhanji vasi, občina Dobrepolje, kadilo iz vtičnic in luči. Posredovali so gasilci PGD Videm, ki so ugotovili, da je zaradi priklopljenega agregata prišlo do preobremenitve električne napeljave. Gasilci so prezračili in pregledali prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO;

- od 7.30 do 8.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM;

- od 11.30 do 12.30 pae odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORŠT;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Šentlenart gozdna med 6.00 in 8.00 uro ter na območjuTP Brežice prosvetni dom med 10.00 in 12.00 uro.

M. K.