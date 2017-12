Plečnikov čaj ob živem kipu Jožeta Plečnika

15.12.2017 | 09:15

Ljubljana, Šentjernej - Center biotehnike in turizma GRM Novo mesto v sodelovanju s člani društva Gallus Bartholomaeus iz Šentjerneja in domačijo Bregar ob zaključku Plečnikovega leta vabi danes dopoldne v Ljubljano na predstavitev Plečnikovega čaja ob živem kipu Jožeta Plečnika. Dogodek bo potekal na Učilni okusov na Plečnikovih arkadah ob Zmajskem mostu, na centralni tržnici v Ljubljani.

Ob 11. uri bo predstavitev živega kipa Jožeta Plečnika, svetovno znanega slovenskega arhitekta, predstavitev Plečnikovega čaja in ogled kratkega dokumentarno-igranega filma Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni, posnetega na podlagi pisem med arhitektom Plečnikom in lekarnarico mag. Emilijo Fon iz Kostanjevice na Krki.

Med 10. uro in 14. uro bo pokušina Plečnikovega čaja in medenjakov iz kuhinje Plečnikove gospodinje Urške ter pestre ponudbe pridelkov in izdelkov s slovenskih kmetij v izobraževalno-prodajnem lokalu Učilna okusov.

Stane Bregar

Kot pravi predsednik Društva Gallus Bartholomaeus iz Šentjerneja Stane Bregar, so pred desetimi leti prvič javnosti predstavili čajno mešanico zdravilnih zelišč, ki jo je arhitekt užival več kot četrt stoletja, in jo poimenovali Plečnikov čaj. Vrsto let mu ga je pripravljala njegova gospodinja Urška Luzar, Šentjernejčanka, ki je za Plečnika skrbela od leta 1932, ko se je arhitekt iz Prage vrnil v Ljubljano, do njegove smrti leta 1957, to je kar četrt stoletja.

Bregar pove, da so v desetletnem obdobju natisnili več kot milijon Plečnikovih fotografij, ki krasijo embalažo Plečnikovega čaja. Plečnikov čaj tako postaja največji promotor Plečnikove dediščine. Ob zaključku letošnjega Plečnikovega leta bodo danes predstavili tudi ročno izdelane medenjake po posebni recepturi iz kuhinje Plečnikove gospodinje Urške. »S ponudbo izdelkov, ki jih je užival veliki arhitekt, ponujamo širši javnosti priložnost za ozaveščanje prisotnosti Plečnikove dediščine, kot izjemnih atributov pri prepoznavanju identitete povezovanja v slovenskem prostoru. Arhitekt Plečnik nam s simboli, vtkanimi v njegovo brezčasno arhitekturo in predvsem s svojim načinom življenja in ustvarjanja, daje možnost prepoznavanja in vrednotenja življenja samega. Njegova življenjska vizija je, da bogastvo ni le v stvareh, ampak predvsem v ljude in lepih medsebojnih odnosih,« poudari predsednik Društva Gallus Bartholomaeus.

