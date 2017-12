Med Drinskimi mučenkami tudi dve Dolenjki

15.12.2017 | 07:35

Drinske mučenke

Šmarjeta - Danes godujejo blažene Drinske mučenke. 15. december (1941) je namreč njihov smrtni dan. 24. septembra 2011, ob 70-letnici smrti, so bile v Sarajevu razglašene za blažene.

V novomeški škofiji se med njimi še posebej spominjajo s. Marije Krizine Bojanc, ki izhaja iz Zbur pri Šmarjeti, in s. Marije Antonije Fabjan, ki je bila rojena in je otroštvo preživela v Malem Lipju pri Žužemberku. Med Drinskimi mučenkami so še Hrvatica s. Marija Jula Ivanišević, ki je bila predstojnica samostana na Palah pri Sarajevu, s. Marija Bernadeta Banja, madžarskega rodu in starejša s. Marija Berchmana Leidenix iz Avstrije. Vse blažene sestre so pripadale redu Hčera Božje ljubezni.

Potrdilo o mučeništvu

DANES DAN CELODNEVNEGA ČAŠČENJA

Ob godu bl. Drinskih mučenk je danes v Župniji Šmarjeta dan celodnevnega češčenja. Ob 8. uri bo sv. maša, po kateri bo Najsvetejše izpostavljeno v češčenje do 17. ure, ko bo sklep češčenja s sv. mašo in litanijami. Ob 11. uri se bodo k molitveni uri zbrali dekanijski duhovniki.

In kdo so bile drinske mučenke, ki jih je leta 2011 papež Benedikt XVI. Razglasil za blažene, ker so utrpele smrt zaradi sovraštva do katoliške vere? Drinske mučenke so bile redovnice hčera Božje ljubezni. Med njimi sta bili, kot rečeno, tudi slovenski redovnici Jožefa Bojanc iz župnije Šmarjeta in Jožefa Fabjan iz župnije Hinje.

Redovnice so negovale bolnike in skrbele za otroke različnih ver in narodnosti v domu za otroke na Palah v Sarajevu. Decembra 1941 so samostan napadli četniki, ga požgali, nune pa nasilno odvedli v Goražde. Tam so jih nato skušali posiliti, a se niso pustile in so se skušale rešiti s skokom skozi okno. Na koncu so jih četniki pokončali z noži, njihova trupla pa vrgli v reko Drino.

L. Markelj