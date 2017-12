Stari most čez Savo prenovljen in znova prevozen za promet

15.12.2017 | 10:30

Dela sicer niso še povsem zaključena, preplastitev bodo izvedli prihodnje leto, a most čez Savo je znova odprt. (Foto: občina Krško)

Krško - V Krškem so včeraj popoldne sprostili avtomobilski promet po tamkajšnjem starem savskem mostu in navezovalnem nadvozu. Prenovitvena dela s spremembo tamkajšnjih navezovalnih križišč v krožišča, ki so potekala od srede septembra, so končali dva tedna predčasno. Most in nadvoz bodo preplastili prihodnje leto, so sporočili s krške občine.

Izvajalec je v zadnjih dveh tednih končal vgradnjo dilatacij oz. kovinskih elementov, ki omogočajo raztezanje mostne konstrukcije. Ker zaradi zimskih razmer preplastitev vsega vozišča ni mogoča, pa sta se Direkcija RS za infrastrukturo in občina dogovorili, da z deli končajo in sprostijo promet, so za STA dejali na krški občini.

Naložba bo stala skoraj pol milijona evrov, nekaj več kot polovico potrebnega denarja bo prispevala direkcija, razliko nekaj manj kot 230.000 evrov pa občina Krško.

Dozdajšnja prenova je sicer obsegala ureditev krožišč, menjavo hidroizolacije in svetilk javne razsvetljave ter vgradnjo omenjenih dilatacij. Preplastitev mosta in nadvoza nad železniškimi tiri pa načrtujejo prihodnje leto. Dela so zastavili stopenjsko in uredili večkilometrski obvoz preko novega savskega mosta pri hidroelektrarni Krško, kar je spremenilo in zgostilo krške prometne tokove ter dodatno obremenilo cesto ob zgodovinskem mestnem jedru. Most in nadvoz sta bila za pešce ves čas prenove normalno prehodna.

Po podatkih krške občine so se za preureditev omenjenih semaforiziranih križišč v krožišča po dogovoru s takratno z Direkcijo RS za ceste odločili zaradi slabe pretočnosti križišč na obeh straneh osrednjega krškega savskega mosta. Ta je namreč močno ovirala promet, v primeru nesreče v tamkajšnji nuklearki pa bi lahko ogrozila hitro evakuacijo.

S. G. , STA