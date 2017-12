Inženirji medijske produkcije prve generacije že do diplome

15.12.2017 | 11:20

Novo mesto - Na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji strokovni šoli, so slovesno podelili diplome 49-im diplomantom programov Poslovni sekretar in Ekonomist ter med njimi tudi prvim štirim inženirjem medijske produkcije iz prve generacije študentov programa Medijska produkcija, ki ga v tem študijskem letu na Višji šoli izvajajo tretjič zapored.

Kot so sporočili, sta diplome podelili Vladimira Šušaršič, direktorica Ekonomske šole, in Sonja Kukman, v.d. ravnateljice Višje strokovne šole. Posebno priznanje – Naj diploma so prejeli poslovna sekretarka Karmen Bračun, inženirka medijske produkcije Ines Kvartuh in ekonomist David Naglič, ki so mu poleg tega na šoli namenili še priznanje za izjemne dosežke v času študija.

Kukmanova je diplomantom zaželela, da naj popotnico, ki so jo na šoli prejeli, uporabijo kot odskočno desko, da bodo znali pridobljena znanja in veščine izkoristiti in jih nadgraditi. Šuštaršičeva jim je na srce položila še, naj na vseh poslovnih poteh zagovarjajo svojo stroko, Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pa je k temu dodala, naj v življenju ne pozabijo na etičnost in naj bodo v prvi vrsti ljudje, so še zapisali v sporočilu za javnost.

S. G. , Foto: Klemen Skopec

