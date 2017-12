Županja Polona Kambič se je zahvalila za konstruktivno delo

15.12.2017 | 13:00

Semič - Včeraj so imeli semiški občinski svetniki zadnjo sejo v tem letu. Za 12 točk dnevnega reda so porabili poldrugo uro. Svetniki so sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v semiški občini. Nadomestilo bo v prihodnjem letu za cent dražje za m2 za stanovanjske stavbe ter industrijske in poslovne stavbe. Pri javnih stavbah in nezazidanih stavbnih zemljiščih pa ostaja enako.

Brez razprave so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Črmošnjice. Strinjali so se tudi z občinskim proračunom za prihodnje leto v prvi obravnavi, čeprav so imeli nekaj dodatnih predlogov. Sprejeli so tudi predlog pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj športnikom v občini Semič. Doslej so priznanja podeljevali le uspešnim športnikom in športnicam, odslej pa jih bodo lahko prejele tudi športne ekipe.

Svetniki so dvignili roke tudi za spremenjena pravilnika o dodelitvi nepovratnega denarja za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav ter za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v semiški občini. Sprememba v obeh pravilnikih je v tem, da mora občina upravičencem, ki so podali popolno vlogo in se jim zaradi porabe razpoložljivih sredstev v tekočem proračunskem letu s sklepom dodeljena sredstva ne morejo izplačati, izplačati denar po sprejetju proračuna za prihodnje leto. Občina mora torej v proračunu, poleg za javni razpis predvidenega denarja za tekoče leto, zagotoviti še dodeljena, vendar neizplačana sredstva iz predhodnega proračunskega obdobja.

Ob koncu leta je županja Polona Kambič zaželela svetnikom srečno novo leto. Ob tem je dejala, da so bili v iztekajočem se letu v občini uspešni in so naredili vse, kar so si začrtali. Zaključili so številne naložbe, poudarila pa je, da so ponosni, da so pripomogli, da je smučišče na Gačah dobilo novega upravljavca. Svetnikom se je zahvalila za konstruktivno delo, izrazila pa je upanje, da bo tako tudi v zadnjem letu njihovega mandata.

