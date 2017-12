FOTO: Za lepši svet tudi The Plut Family, Marko Vozelj in Challe Salle

15.12.2017 | 12:00

Ivančna Gorica - Vedno so in bodo obstajale družine, ki v primerjavi z večino težko plačajo prispevek za šolo v naravi, kosilo ali se zatakne pri nakupu šolskih pripomočkov in tudi zato imajo šole šolske sklade. Tako je tudi na Osnovni šoli Stična, kjer so sinoči pripravili tradicionalni dobrodelni koncert z naslovom Za lepši svet, s katerim bodo obogatili šolski sklad.

Polna šolska telovadnica je včeraj uživala v programu na visokem nivoju. Otroški in mladinski pevski zbor, plesalci Plesnega kluba Guapa, Marko Vozelj, The Plut Family, Vili Resnik, Regina, Rok Ferengja, Jana Šušteršič, Nipke, Challe Salle, mednarodna zasedba Tarapana band, Nina Donelli in izjemna glasbena zasedba Art Music Orchestra so pripravili za več kot dve uri programa, ki sta ga profesionalno povezovali učenki Neža Jerič in Vida Kovačič.

Našla se je glasba za vsak okus, otroci pa so popolnoma ponoreli, ko je na oder stopil trenutno zelo popularen Challe Salle. Raper je še kakšno uro po nastopu delil avtograme in se fotografiral s svojimi oboževalci.

S tem koncertom so zbrali 6.800 evrov, šest tisočakov s prodanimi vstopnicami in 800 z donacijami, je povedal ravnatelj šole Marjan Potokar.

"Šolski sklad na naši šoli polnimo z dobrodelnimi koncerti, zbiralnimi akcijami papirja, donacijami in prodano elektriko, ki jo proizvede sončna elektrarna na strehi matične šole" je pojasnil ravnatelj in dodal, da denar iz sklada namenijo za pomoč socialno šibkejšim učencem pri plačilu šole v naravi, prehrane, včasih za kakšne šolske pripomočke, nekaj pa tudi za šolski nadstandard.

»Kdor želi pomoč iz sklada, mora oddati vlogo. Pomembno je pa tudi to, da mora pokazati aktivnost, nekaj dati, v smislu, da ko imamo zbiralno akcijo papirja, sodeluje v njej in prinese vsaj kakšen kilogram papirja,« je še izpostavil Potokar in omenil, da se tisti, ki so v stiski, navadno ne izpostavljajo, odkrijejo jih razredniki ali svetovalna služba.

Foto in tekst: Janja Ambrožič

