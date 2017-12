18. Knapčev pohod z lučkami po Krmelju

15.12.2017 | 12:10

Krmelj - Zaposleni v krmeljskem vrtcu in šoli se zavedamo, da lahko z roko v roki dosežemo največ, zato smo tudi letos združili moči in se skupaj podali na že 18. tradicionalni Knapčev pohod z lučkami. V torek, 5. decembra, smo se zbrali pred šolo in vrtcem, kjer so nam praznično vzdušje pričarali vrtčevska otroka Aleks in Iva, nekdanja vzgojiteljica Irena Logar ter vsi obiskovalci. Ob povedani zgodbi smo odrasli in otroci odpotovali v pravljični svet.

Poseben čar so večeru dodale prižgane praznične luči na vrtcu, šoli in v kraju, za kar sta poskrbeli ravnateljica Gusta Mirt in predsednica krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt. Z iskrico v očeh in z lučkami v naših svetilkah smo stopili na pot, ob kateri nas je pričakal škrat Knapec. Pot smo zaključili pri gasilskem domu, kjer se je ob zvokih harmonike in pesmih otroškega pevskega zbora odvijal bazar z izdelki otrok šole in vrtca. Vsem se zahvaljujemo za zbrana sredstva in se hkrati veselimo naslednjega Knapčevega pohoda.

Vzgojiteljice Sanja, Vesna, Andreja in Mojca

