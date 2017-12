Pomagajmo Alini: "Dokler verjameš v čudeže, so le-ti mogoči..."

15.12.2017 | 14:05

Alina drugi dan po porodu.(Foto: družinski arhiv)

Globoko - "Zdravje je najdragocenejša vrednota, še posebej pa je hudo, ko gre za zdravje otroka." Tako se je začelo sporočilo, ki je prispelo na naš spletni naslov. Starša deklice Aline Krajnčič iz Globokega v brežiški občini sta se obrnila na dobre ljudi in prosita za pomoč pri zdravljenju njune polletne hčerke.

"Alina je otrok, ki je ob porodu utrpela hudo hipoksijo (pomanjkanje kisika), kar je povzročilo možganske poškodbe, kasneje pa so se ji pojavili tudi epileptični napadi. Imela je tudi že nekaj terapij, vendar mnogo premalo," med drugim pišeta starša, ki sta v svoji prošnji zelo natančno opisala, kaj se je dogajalo pred, med in po porodu (celotna prošnja je v prilogi).

Anita in Matej Krajnčič sta odločena, da ne bosta sedela križem rok, njun dolgoročni cilj pa je, da bo Alina čim bolj samostojna. Svoji hčerki želita omogočiti: aplikacijo matičnih celic in hiperbaričnega kisika, fizioterapije in fizikalne terapije, osteopatijo in druge terapije, ki se bodo izkazale za učinkovite.

Prispevke za pomoč Alini lahk nakažete: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE BREŽICE (OZ RK BREŽICE), TRG JOŽETA TOPORIŠIČA 2, 8250 BREŽICE, DŠT: 41993594 – nismo davčni zavezanci, MŠT: 5116325000, TRR NLB: SI56 0237 3001 0819 504, Namen nakazila: CHAR humanitarni prispevek za Alino, SKLIC: SI00 76015

Njuno vodilo je: "Dokler verjameš v čudeže, so le-ti mogoči, ko nehaš verjeti, prenehajo obstajati!"

Pojasnila sta, da je aplikacija matičnih celic vse bolj uporabljena metoda pri zdravljenju cerebralne paralize, avtizma, poškodbe možganov itd. Učinek posega pa je odvisen od stanja pacienta, vendar se pričakuje izboljšanje motoričnih, kognitivnih in kasneje fonološko govornih sposobnosti.

Trenutno stanje Aline. (Foto: družinski arhiv)

"Prav tako si nadejamo tudi eliminacijo epileptičnih napadov. Zdravljenje poteka pod nadzorom anesteziologa, nevrokirurga, ortopeda, kardiologa in diplomirane medicinske sestre. Takšen poseg stane 16.500 evrov. Zavedava se sistematičnega in celostnega pristopa, ki vodi do želenega rezultata. Zato so potrebne številne medicinsko dokazane metode, v kombinaciji s terapijo v hiperbarični kisikovi komori, fizioterapijo, fizikalno terapijo in osteopatijo.

Za vse to bova potrebovala kar nekaj denarja. Točne številke je težko napovedovati, saj je vse odvisno od Alininega napredka. Kot pri vsakem zdravljenju, je tudi pri zdravljenju Aline ključnega pomena, da s terapijami začne čim prej, saj so možgani v zgodnjem otroštvu bolj prilagodljivi kot kasneje."

Starša želita dokazati, da se lahko otrokom z zelo temnimi napovedmi kakovostno pomaga. "Vesela bova vsakega, ki bo delil to sporočilo med svoje prijatelje. Dokaz vsemu pa bo to, da bo Alina Krajnčič čez nekaj časa stala na svojih nogah in se vsem skupaj iz srca zahvalila."

J. A.