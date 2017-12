Oba udeleženca nesreče v bolnici; na delavca padla veja

15.12.2017 | 15:15

Včeraj nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Brežicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 28-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neupoštevanja pravila srečanja trčil v avtomobil 32-letne voznice. Oba udeleženca so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so jima oskrbeli lažje poškodbe. Povzročitelju nesreče so policisti izdali še plačilni nalog.

Sevniški policisti so bili okoli 15.30 obveščeni o nesreči pri delu v gozdu v okolici Boštanja. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila pri spravilu lesa, in sicer je veja padla na delavca in ga poškodovala. Hudo poškodovanega delavca iz Bosne in Hercegovine so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

"Nabavil" si je vino za silvestrovanje

V minulih dneh je v kraju Golušnik nekdo skozi okno vlomil v zidanico in ukradel večjo količino vina. Lastnika je oškodoval za 2.300 evrov.

Ni šel na bankomat ...

V Martinji vasi je včeraj popoldne neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in vzel denar. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.

Presenečenje v tovornem delu kamiona

V jutranjih urah je na mejni prehod Obrežje pripeljal voznik tovornega vozila iz Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. V tovornem delu so našli štiri državljane Irana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Do božiča poostreno nad pijane, "zadete", nepripete ...

Novomeški policisti so v minuli noči na cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 20-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Sicer med 11. in 24. decembrom policisti po vsej Sloveniji preverjajo psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Namen poostrenega nadzora je, da v sodelovanju z drugimi organizacijami prispevajo k osveščanju o problematiki vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog.

"Danes so policisti v sodelovanju z občinskimi redarji Mestne občine Novo mesto preverjali psihofizično stanje voznikov, pozorni pa so bili tudi na kršitve, ki se nanašajo na uporabo varnostnega pasu in mobilnih telefonov med vožnjo. Hujših kršitev v dopoldanskih urah niso zaznali. Voznike so opozarjali na posledice vožnje pod vplivom alkohola in jim delili letake z naslovom "Premisli. Alkohol ubija"," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Na območju Policijske uprave Novo mesto so alkoholizirani vozniki v lanskem letu povzročili 167 prometnih nesreč, kar je 43 več, kot leto pred tem. V teh nesrečah je umrlo šest ljudi, 16 se jih je hudo poškodovalo, 48 pa jih je utrpelo lažje poškodbe. 118 voznikov, ki so povzročili nesreče, je imelo organizmu več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi, povprečna stopnja alkoholiziranosti pa je znašala 1,48 g/kg.

Letos so pijani vozniki povzročili že 136 prometnih nesreč, 92 povzročiteljev je imelo več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom alkohola, ostajata neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer vožnje.

