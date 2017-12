Javne poti na zasebnih zemljiščih: Vse več zahtevkov za odkup

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto zaznava porast zahtevkov po odkupih delov nepremičnin, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, ki jih v imenu lastnikov vlagajo podjetja, zato opozarja, da lahko zahtevke enostavno in brezplačno vložijo lastniki sami, so danes sporočili iz županovega kabineta.

JAVNE POTI NA ZASEBNIH ZEMLJIŠČIH:

Vse več zahtevkov po odškodnini oz. odkupu

Bralka, ki je želela ostati anonimna, je uredništvo opozorila, da ljubljansko podjetje Geonep za lastnike zemljišč, po katerih potekajo javne poti in ceste, izvaja postopke za odkup s strani novomeške občine, a si za to izplača 30 odst. od dobljene kupnine. Lastnik nosi dodatno še morebitne stroške odvetnika in je tako lahko ob celotno odškodnino. »Medtem pa sem na občini izvedela, da so ti postopki dejansko brezplačni oz. jih lahko vsak uredi zase brezplačno in, seveda, obdrži celotno kupnino,« je želela opozoriti še preostale lastnike zemljišč, po katerih potekajo javne poti. Da so v zadnjem mesecu zabeležili bistveno povečanje tovrstnih zahtevkov s strani omenjenega podjetja, so za Dolenjski list potrdili tudi na novomeški občinski upravi.

Kot so še pojasnili, je občina v preteklosti marsikje na željo krajanov v posameznih vaseh ali vinogradniških zaselkih gradila javne poti in ceste, enako kot v drugih občinah ali regijah, odkupov ali služnostnih pravic pa tedaj niti niso (povsod) urejali. V kolikor takšna pot poteka po delu zasebnega zemljišča, ima njegov lastnik pravico zahtevati odkup, v kolikor ni nepremičnine takrat odstopil (daroval) ali pa jo je že takrat občini prodal, pa do vpisa lastninske pravice ni prišlo. »Vloga je na voljo na naši občinski spletni strani, lastniki lahko tudi pridejo do nas in podajo t.i. vlogo na zapisnik. Torej povedo, po kateri njihovi parceli poteka javna pot, in da želijo, da ta del parcele občina odkupi. Postopek peljemo na občinski upravi in ni nič hitrejši, če vlogo odda lastnik ali v njegovem imenu kakšno podjetje. Enako je z višino kupnine,« je pojasnila Mojca Lenassi Malnarič, podsekretarka za premoženjske zadeve na MO Novo mesto.

ZNESKI ZELO RAZLIČNI

Na občini v takšnih primerih naročijo parcelacijo, saj odkupijo le tisti del parcele, po katerem poteka cesta, višina kupnine pa je odvisna od velikosti in namenske rabe zemljišča, kakršna je bila ob gradnji ceste. Zato težko govorijo o zneskih, ti lahko znašajo nekaj sto ali tudi več tisoč evrov. V kolikor je parcelacija že narejena, postopek traja okoli mesec dni, v nasprotnem primeru pa tudi leto dni. Cene kvadratnega metra se glede na opisano razlikujejo, načeloma pa MO Novo mesto za zazidljivo zemljišče v mestu ponuja 30 evrov na kvadratni meter, za kmetijsko pa od dva do pet evrov (odvisno od kakovosti) in za gozdno zemljišče do evra.

Izvedeli smo tudi, da večinoma te zadeve urejajo lastniki sami, kdaj tudi nepremičninske agencije, ki za to obračunajo okoli 4-odstotno provizijo. V primeru naše bralke in podjetja Geonep je ta provizija znašala 30 odst., zato smo se z vprašanji obrnili tudi na njih.

POPOLNA NEUREJENOST EVIDENC

Direktor Geonepa Boštjan Trobiš je načeloma potrdil opisano, a opozoril, da je bil letošnjo jesen na predlog državnega sveta v državni zbor vložen predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest, ki namerava priposestovati privatno lastnino. »Po tem predlogu zakona lahko občine priposestujejo tista privatna zemljišča, kjer so občine brez dovoljenja lastnikov zgradile javne poti in ceste. In po tem predlogu zakona lastnik ne bo dobil nobene odškodnine,« opozarja Trobiš in nadaljuje, da je podjetje ustanovil leta 2004, ko je ugotovil, da »je neurejenost in zmeda državnih nepremičninskih evidenc, predvsem ko gre za javno infrastrukturo in javne nepremičnine, popolna. Kot rečeno, gre za vzporedne sisteme državnih nepremičninskih evidenc. Register nepremičnin (REN) je namenjen za davek in socialne transferje. Zemljiška knjiga služi za pravno varnost. Država nam je pošiljala obvestila o seznamu naših nepremičnin le na podlagi izpiskov REN. Zato večina ljudi misli, da ima zadevo urejeno, čeprav ni nujno tako. Ta sistem povzroča zmedo ne samo običajnim lastnikom nepremičnin, temveč tudi profesionalnim uporabnikom nepremičninskih evidenc. Med drugim sem sodni izvedenec za nepremičninske evidence in član skupine za zakonodajo pri GIZ GI, zato te zadeve še toliko bolje poznam.«

Trobiš je še dodal, da je poslanstvo Geonepa prav urejanje nepremičninskih evidenc, med strankami je tudi država, denimo na celotnem območju Škofje Loke in Jesenic, ne le fizične osebe. Podatke o posamičnih lastnikih zemljišč po njegovih besedah pridobijo predvsem prek priporočil in zadeve preverjajo v skladu z javno dostopnimi podatki, odstotek provizije, ki ga njihovo podjetje ponuja stranki za ureditev vprašanja lastništva, pa se po njegovem ne da primerjati s primerljivimi storitvami: »Primerjave z nepremičninskimi posredniki tu ni, saj ne posredujemo v prometu z nepremičninami, temveč stranki pomagamo urediti zemljiškoknjižno stanje in ji pridobiti odškodnino. V prvi vrsti gre za strokovno diagnozo ugotavljanja, ali in na kateri nepremičnini sploh obstaja cesta, saj je zemljiškokatastrski prikaz večinoma nezanesljiv. Nato poskušamo stranki popraviti krivico, ki se ji je zgodila pred nekaj desetletij, ko je je občina zgradila javno cesto na njeni nepremičnini, ne da bi prej izvedla odkup. Občina je imela že nekaj desetletij čas, da zadevo uredi, sedaj pa so naše stranke v stiski s časom, saj je bil v državni zbor vložen zakonski predlog, ki jih namerava razlastniniti brez odškodnine. Če bi bila zadeva tako enostavna, bi stranke same sprožile postopke in občine bi jim zadevo že zdavnaj uredile.«

Članek je bil objavljen v 49. številki Dolenjskega lista z dne, 7. december 2017.

Mirjana Martinović