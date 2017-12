Zapeljal v obcestni kanal, a se ni poškodoval; Kolpa in Krka bosta še poplavljali

15.12.2017 | 21:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Danes ob 15. uri je v naselju Šmarčna, občina Sevnica, občan z osebnim vozilom zapeljal v obcestni kanal. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu in nudili pomoč avto vleki. Kot so še sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Brežice, poškodovanih ni bilo.

Iz novomeškega operativnega centra pa so sporočili, da je danes nekaj minut čez 8. uro prišlo do razlitja dizelskega goriva po cestišču v Rumanji vasi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Vavta vas so nevtralizirali in očistili madež v dolžini okoli 200 metrov.

Gladini Kolpe in Krke bosta še naraščali



Kolpa se razliva na običajnih mestih. Do noči bo še narasla v srednjem toku, v spodnjem toku pa bo naraščala predvidoma do sobote dopoldan. Naraščajo in razlivajo se tudi manjše reke na Kočevskem.

Po podatkih Oddelka za hidrološko napoved Agencije RS za okolje bosta v noči na soboto in v soboto reki Kolpa in Krka razlivali ob strugi na območjih pogostih poplav. Poplavljena območja na Ljubljanskem barju in ojezerjene površine kraških polj na Dolenjskem in Notranjskem se bodo še nekoliko povečale.

S. G.