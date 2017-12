Mednarodni božični turnir ob jubileju delovanja ŽKK Krka

Članska ekipa ŽKK Krka v tej sezoni (Foto: spletna stran kluba)

Novo mesto - Ženski košarkarski klub Krka praznuje petnajstletnico delovanja. V klubu so se odločili, da jubilej praznujejo delovno in so pripravili velik mednarodni turnir mlajših kategorij, na katerem bo sodelovalo osem ekip iz Trnave, Reke, Zadra, Hercegnovega, Trbovelj in seveda domači selekciji.

Turnir bo potekal v soboto, 16. decembra, od 9.30 do 17.00 v ŠD Marof, ob 18. uri pa se bo v zadnji tekmi prvega dela mednarodne Ekstra lige predstavila še članska ekipa ŽKK Krka, ki v letošnjem prvenstvu še ne pozna poraza in je nanizala osem zaporednih zmag. Pomerila se bo z ekipo Koš Primorska iz Kopra.

V času turnirja, med 11. in 13. uro, bo razstavljen tudi pokal evropskih prvakov, ki ga je osvojila slovenska članska reprezentanca.

Razpored turnirja v soboto, 16. 12. 2017 – igrišče A – Športna dvorana MAROF

Starejše pionirke ŽKK Krka (Foto: spletna stran kluba)

STAREJŠE DEKLICE

1.TEKMA 9.30ŽKK KRKA : ŽKK ZADAR

2.TEKMA 11.15ŽKK SLAVIA TRNAVA : ŽKK FELIX ZASAVJE

3.TEKMA 13.30Za 3. MESTO

4.TEKMA 15.15FINALE

Razpored turnirja v soboto, 16. 12. 2017 – igrišče B – Športna dvorana MAROF

MLAJŠE DEKLICE

1.TEKMA 9.30ŽKK PRIMORJE HERCEG NOVI : ŽKK SLAVIA TRNAVA

2.TEKMA 11.15ŽKK KRKA : ŽKK FSV-VIŠKOVO

3.TEKMA 13.30Za 3. MESTO

4.TEKMA 15.15FINALE

16.45 Podelitev pokalov, medalj in praktičnih nagrad.

18.00 ŽKK Krka : ŽKK Koš Primorska Koper – tekma članic Extra liga.

