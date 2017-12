Dobrodelna košarica

16.12.2017 | 08:05

(Foto: Rotaract klub Novo mesto in Dobrodelni Leo klub Novo mesto, arhiv DL)

Novo mesto - Leo klub Novo mesto in Rotaract klub Novo mesto prirejata danes skupno akcijo Dobrodelna košarica, ki bo potekala od 8. do 17. ure v nakupovalnih centrih Planet Tuš in Qlandia v Novem mestu. To je že tradicionalni skupni projekt obeh klubov, v katerem zbirajo življenjske potrebščine, ki jih nato v obliki košaric razdelijo med ljudi iz našega okolja, ki trpijo različne stiske.

"Ker je obdarovanje ob koncu leta pogosteje kot med letom, imajo košare polne dobrot še posebno vrednost. Poleg materiala želimo našim obdarovancem podariti predvsem upanje in toplino prazničnih dni. Zavedamo se, da socialne stiske ljudi ne moremo rešiti z eno Dobrodelno košarico, vendar verjamemo, da s človeško solidarnostjo ohranjamo človeško dostojanstvo, ki je načeto v težkih trenutkih. Z darovi in obiski tako tkemo in ohranjamo prijateljstva," so ob dogodku izpostavili v obeh klubih.

M. Ž.