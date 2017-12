V nesreči poškodovanih devet oseb

16.12.2017 | 08:30

Na avtocestnem odseku Drnovo - Čatež ob Savi so sinoči, nekaj po 19. uri, pri izvozu za Čatež trčila tri osebna vozila in kombinirano vozilo. V nesreči se je poškodovalo devet oseb. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Brežice in Krško pri oskrbi poškodovancev in odklopili akumulatorje. Reševalci so poškodovane osebe prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Prevrnil se je na streho

Slabi dve uri kasneje se je na cesti Novo mesto—Metlika pri Vinji vasi voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in ga osvetljevali, usmerjali promet, postavili vozilo na kolesa, očistili cestišče in pomagali vlečni službi. V nesreči se k sreči ni poškodoval nihče.

Kje bo motena oskrba s pitno vodo?

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Straške ceste št. 24, 26, 28 in 30, da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju danes, predvidoma ob 8. do 12. ure, motena oskrbe pitne vode.

